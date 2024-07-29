Два города в Калининградской области сохранили статус федеральных курортов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Статус курортов федерального значения в Калининградской области сохранили два города — Светлогорск и Зеленоградск. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 23 июля 2024 года.

Всего в перечне лечебно — оздоровительных местностей, курортов и курортных регионов федерального значения 57 пунктов. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

В конце прошлого года стало известно об идее областных властей объединить Светлогорск и Пионерский. О том, что «слияние напрашивается», заявлял экс- губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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