КЖД готовит передвижную экспозицию ко Дню Победы на Южном вокзале

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

На Южном вокзале Калининграда планируют разместить передвижную экспозицию, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (0+). Проект реализует Калининградская железная дорога в сотрудничестве с Балтийским флотом, сообщила пресс-служба КЖД.

«На открытых железнодорожных платформах выставят самые массовые образцы артиллерийского оружия Великой Отечественной войны — 76 мм дивизионные пушки ЗИС-3 образца 1942 года, а также современную технику. Военной истории России будут посвящены музейные экспозиции в двух крытых вагонах», — говорится в сообщении.

Передвижной музей планируют разместить на платформе № 5. Время работы экспозиции с 27 апреля по 1 мая с 11:00 до 20:00. Вход свободный.

25 апреля по Калининградской железной дороге начнёт курсировать «Эшелон Победы». В его состав войдут паровоз серии «Л», который известен под символичным названием «Победа», платформы с образцами военной техники, два вагона-музея с передвижной экспозицией, посвящённой военной истории России.

Поезд сделает остановки на станциях Балтийск, Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск. Завершится проект 4 мая прибытием состава на верхнюю платформу Северного вокзала Калининграда и концертной программой.

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