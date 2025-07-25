Эксперты: путешествие на выходные в Калининград подорожает на 11%

Путешествие на выходные в Калининград за год подорожает на 11%, до 9,7 тыс. руб. Показатель не включает стоимость дороги, но предусматривает траты на ночь в отеле, два приема пищи в заведениях фастфуда, ужин в ресторане, визит в бар, две поездки на такси и покупку сувениров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Т-Data.

Заметнее всего, по оценкам экспертов, среди популярных направлений вырастет стоимость летней поездки на выходные в Казань — на 20% год к году, до 9,9 тыс. руб. Динамика, вероятно, обусловлена увеличением на 23% год к году среднего чека в отелях. Ночь обходится путешественникам в среднем в 4,4 тыс. руб. Путешествие на выходные в Санкт-Петербург подорожает на 13% за год, до 11,9 тыс. руб., а в Сочи — на 3%, до 9,4 тыс. руб. Дороже всего обойдется путешествие выходного дня в Москву — траты здесь достигнут 12,1 тыс. руб. Год к году показатель прибавит 9%.

«Средние траты туристов в заведениях общепита города [Москва] этим летом составляют 4,7 тыс. руб. Это на 58,4% выше, чем, например, в Калининграде», — добавляют эксперты.