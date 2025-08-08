У туристов на 36% вырос интерес к отдыху в Калининграде в бархатный сезон

В 2025 году Калининград показывает рост интереса на 36% к отдыху в бархатный сезон. Как сообщают эксперты «Авито Путешествий», это может быть связано с теплой погодой в сентябре, широкой базой объектов размещения на любой бюджет, а также с тем, что туристы все чаще выбирают знакомые и удобные направления для отдыха внутри страны.

Средняя цена за ночь в отелях и апартаментах региона составляет 8760 рублей. В среднем туристы останавливаются на четыре ночи, а к поездке начинают готовиться за 112 дней.

Сами жители региона тоже активно путешествуют осенью по России. Среди внутренних направлений особенно популярны поездки в Москву и Подмосковье (6835 руб. за ночь), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (5820 руб.), а также Краснодарский край (8605 руб.).