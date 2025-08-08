У туристов на 36% вырос интерес к отдыху в Калининграде в бархатный сезон

В 2025 году Калининград показывает рост интереса на 36% к отдыху в бархатный сезон. Как сообщают эксперты «Авито Путешествий», это может быть связано с теплой погодой в сентябре, широкой базой объектов размещения на любой бюджет, а также с тем, что туристы все чаще выбирают знакомые и удобные направления для отдыха внутри страны.

Средняя цена за ночь в отелях и апартаментах региона составляет 8760 рублей. В среднем туристы останавливаются на четыре ночи, а к поездке начинают готовиться за 112 дней.

Сами жители региона тоже активно путешествуют осенью по России. Среди внутренних направлений особенно популярны поездки в Москву и Подмосковье (6835 руб. за ночь), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (5820 руб.), а также Краснодарский край (8605 руб.).

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

Последний «Ушкуй»: как прошёл юбилейный фестиваль средневековой культуры (фото) Последний «Ушкуй»: как прошёл юбилейный фестиваль средневековой культуры (фото)
Кулинарная визитка: где в центре Калининграда попробовать строганину из пеламиды (часть 2) Кулинарная визитка: где в центре Калининграда попробовать строганину из пеламиды (часть 2)
Кулинарная визитка: где в центре Калининграда попробовать строганину из пеламиды Кулинарная визитка: где в центре Калининграда попробовать строганину из пеламиды
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter