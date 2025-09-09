От строганины до «Кантаты»: на что обратил внимание журнал «Наше наследие»

Российский журнал «Наше наследие» представил в Музее Мирового океана выпуск, посвящённый Калининградской области. Как прошла презентация номера и кого московская редакция для него выбрала — в публикации «Нового Калининграда».



Культурно-исторический журнал «Наше наследие» — один из старейших российских журналов, посвященных истории, искусству, культуре, наследию. Калининградцы с советским прошлым были прекрасно знакомы с ним еще с конца 80-х. А создан он был в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Лихачёва. Лишь в 2019-м журнал, как и многие глянцевые «собратья», не выдержал финансовых проблем и закрылся. Однако в январе 2025-го был отпечатан первый номер возрожденного издания.

Сегодня в его редколлегии — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, министр культуры РФ Ольга Любимова, руководители государственных музеев, в том числе Елена Проничева, два года назад возглавившая Третьяковскую галерею. А среди героев федеральной части третьего номера — миллиардер Виктор Вексельберг с его частным «Музеем Фаберже», директор Государственного Русского музея Алла Манилова и многие другие. Тем интереснее было узнать, кого московская редакция посчитала создателями калининградского наследия.

Презентация выпуска проходила в недавно открывшемся экспозиционном корпусе Музея Мирового океана «Планета Океан». Как оказалось, у президента музея Светланы Сивковой своя история, связанная с «Нашим наследием».





Презентация журнала

«На самом деле мы очень тесно связаны, — рассказала Светлана Геннадьевна. — Дело было как раз в 1988 году, я работала тогда в Историко-художественном музее, и темой моей научной работы было научно-исследовательское судно „Витязь“. Именно в тот год его собирались совершенно точно распилить. И я, понимая, что надо делать уже что-то невероятное, позволила себе через голову руководства выйти на Дмитрия Сергеевича Лихачева. Нашла его телефон и рассказала, что судно, которое могло бы стать музеем, пропадает. Он сказал, что слышал о „Витязе“, и попросил прислать имеющиеся материалы. Я собрала в посылку все, что было — книги, потому что о „Витязе“ много писали и в художественной, и научной литературе, и Евтушенко ему стихи посвящал. Через некоторое время, правда, не в журнале, а в газете „Культура“ появилась статья, в которой было написано, что созданный наряду с журналом „Наше наследие“ фонд культуры, который также возглавил Дмитрий Лихачев, занимается всем — от наследия Фаберже до знаменитого научно-исследовательского судна „Витязь“. Так что можно сказать, что благодаря всем этим обстоятельствам и состоялся наш Музей Мирового океана». Нетрудно догадаться, что Светлана Сивкова стала одним из интервьюеров издания со вставкой о нашей области.

По словам главного редактора журнала Сергея Бурмистрова, «зимний» и «весенний» номера были посвящены Свердловской области и Пермскому краю. «А этим летом Калининградская область была буквально насыщена культурными событиями, — пояснил он выбор редакции „Новому Калининграду“. — Это и открытие „Планеты Океан“, и филиала Третьяковской галереи. Мы познакомились здесь с совершенно фантастическими людьми. Это, к примеру, Кристиан Кнапп, американский дирижер, который в этом году стал художественным руководителем международного фестиваля „Кантата“, что проводится в Калининграде. Ваш регион очень динамично развивается, в том числе с точки зрения культуры и искусства. Из 200 страниц номера почти 40% заняли герои из Калининграда».





Кристиан Кнапп

По словам Сергея Бурмистрова, первый раз в Калининградской области он побывал 20 лет назад. «Это и сравнивать невозможно, совершенно другой город, другие люди, другой масштаб, — говорит он. — Я думаю, что и на следующий год к вам приедешь, уже многого не узнаешь. Мы сегодня пишем о разных направлениях, ведь наследие бывает не только в искусстве, культуре, но и в атомной энергетике, и в космосе. Одной из наших любимых рубрик стало развитие гастрономии. И у вас она настолько отличается! Есть какая-то эндемичная кухня, рыба, сложившаяся история. Потому было очень интересно познакомиться с ведущими шеф-поварами вашего региона».

Обычно материалы для журнала делают свои журналисты, но про калининградскую кухню статью написала местный исследовать, журналист Светлана Колбанева.

«Мои родители выписывали „Наше наследие“ наряду с журналами „Юный художник“, „Наука и жизнь“ и другой культурной литературой, — поделилась она. — Папа работал механиком-наладчиком морского рыбного порта, у нас просто очень интеллигентные рыбаки. И когда мне было 19 лет, я подумать не могла, что стану историком, буду писать о кухне, и что журнал „Наше наследие“ позовет меня в число авторов. Это большая честь. У меня сохранился номер за 1989-й год, где упоминается Великое посольство в Кенигсберге. Так что у „Нашего наследия“ с Калининградом давняя история. И здорово, что его возродили».

Свою статью Светлана Колбанева посвятила особенностям местной кухни. «Балтийская кухня — это современный бренд, и здорово, что такой серьезный журнал, как говорят, уровня хайброу, то есть высокобровый, который пишет про высокое искусство, обратил внимание и на наших шеф-поваров. Можно сказать, поднял их на один уровень с руководителями Третьяковки, Русского музея и, страшно сказать, с Вексельбергом. В статье я рассказала о Марине Агеевой (создательница ресторана „Dolce Vita“), которая еще в начале 2000-х одной из первых стало вводить в оборот балтийские блюда. И о молодом поколении шеф-поваров, например об Ахмеде Охунове из ресторана „Балт“ или Славе Вьюнике, который в гастробаре „История в тарелке“ очень впечатляюще преобразует кухню».

Светлана Колбанева согласна с Сергеем Бурмистровым, что кулинария — такое же материально-культурное наследие, как и все остальное. Вот, к примеру, взять строганину из пеламиды. Сегодня это визитная карточка калининградских ресторанов, несмотря на то, что пеламида в Балтийском море не водится! А замороженная и наструганная рыба никогда не была характерной для мягкого климата этой земли.

Но, как оказалось, это наследие наших рыбаков, которые в 70-е годы добывали рыбу во всех океанах и привозили ее сюда в холодильниках.





Строганина из пеламиды

В региональном разделе номера есть и интервью с основателем волонтёрского движения «Хранители руин» Василием Плитиным, а также с Рустамом Алиевым, которого калининградцы знают как владельца АО «Молоко». В 2013 году он начал коллекционировать картины и уже много лет создает на свои средства в Калининграде Русский центр искусства. «Надеемся, что в конце следующего, 2026, года сможем открыть двери Центра, как минимум показать постоянную экспозицию, — рассказал Алиев „Новому Калининграду“. — Сейчас идет отделка помещений: рабочие штукатурят стены, заливают полы, укладывают плитку».

Одновременно все эти годы собиралась и коллекция предметов искусства. «Сейчас у нас в коллекции 1200 предметов, — говорит Алиев. — В принципе, на 65% экспозиция собрана. Мы в этом плане спокойны. Также у нас есть контакты с коллекционерами, крупными музеями, которые готовы участвовать со своими коллекциями у нас в музее». К слову, в коллекции есть подлинники картин художников Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Константина Маковского, Николая Ге, Тропинина и Верещагина.

Правда, в последнее время все средства отнимает стройка. «Все дорожает, — признает основатель Русского центра искусства. — Изначально я планировал построить здание на сумму в 1 — 1,2 млрд рублей, но сегодня речь идет уже о 2-2,5 млрд. Проблема эта решаема, но пришлось приостановить программу закупки предметов искусства. Все средства приходится тратить на строительство». Кстати, калининградский филиал Третьяковской галереи Рустам Алиев уже посетил. «Конечно, частным музеям трудно конкурировать с государственными, — признался он. — Да мы и не планируем. Но у нас тоже будет чем удивить калининградцев».





Калининградский филиал Третьяковской галереи

К слову, директор филиала Третьяковки в Калининграде Камиля Байдильдина также дала интервью федеральному журналу, рассказав о том, как чувствует себя второй по счету в стране (после Самары) филиал прославленного государственного музея. По ее словам, со дня открытия его посетили уже более 150 тысяч человек.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора, Юлии Власовой / «Новый Калининград»