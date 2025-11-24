Не только красивые фасады: как туристов пытаются завлечь в Железнодорожный (фото)

Несколько лет назад в Калининградской области обратили внимание на восточные муниципалитеты. Вдохнуть жизнь решили в том числе и в разрушавшийся на глазах и потерявший городской статус Железнодорожный. С 2017 года, когда на тот момент врио губернатора Антон Алиханов прогулялся по узким улочкам бывшего Гердауэна и начал строить на него большие планы, действительно многое поменялось. Корреспондент «Нового Калининграда» решил проверить, на какой стадии сегодня находится превращение посёлка в приманку для туристов.

Поводом для поездки послужила презентация десерта «Плавучий остров», разработанного калининградским кондитером Еленой Воропаевой на основе рецептов XVIII века. Их перевела калининградский культуролог, преподаватель БФУ им. И. Канта Ирина Полякова во время работы над проектом «Средневековый город и его история». Современную версию десерта планирует ввести в меню одно из местных кафе. Поварам заведения именитый кондитер передала технологические карты, а заодно и свой опыт — в формате мастер-класса. Спустя час на столе появились различные варианты подачи нового блюда: посреди «озёр» из крема англез плавали «острова» — меренги с прослойками шоколада. В качестве украшения были предложены ягоды и мята.

Десерт был выбран не случайно. Когда-то Гердауэн с трёх сторон окружало озеро Бактин, которое славилось плавучим островом. В отличие от других подобных природных явлений, он был сухим и не имел неприятного запаха. По легенде, жители предсказывали по движению острова погоду и даже пасли там стадо коров. В XIX веке часть озера, на которой находился остров, осушили для сельскохозяйственных нужд.

Исследователи истории посёлка предполагают, что слава о плавучем острове могла разлететься по всей Европе и вдохновить кондитеров на создание одноимённого десерта. Различные его вариации встречаются в английских и французских кулинарных книгах, начиная с XVIII века. Адаптированный для Железнодорожного вариант десерта хотят сделать одной из кулинарных фишек для привлечения туристов.

Выяснить, что ещё готов предложить посёлок своим гостям, мы решили во время прогулки.

Напомним, областной бюджет выделил на ремонт домов в Железнодорожном в 2025 году около 57 млн руб. По данным региональных властей, с 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в посёлке 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населённом пункте.

Сегодня центр бывшего Гердауэна всё ещё похож на большую стройку с отдельными благоустроенными участками. К примеру, на площади появились новые зоны отдыха, озеленение и малые архитектурные формы. Преобразилось и здание старинного фахверкового склада. Продолжается ремонт Крайсхауса — будущего санатория — и консервация кирхи XIV века. Ждёт благоустройства территория вокруг привезённого из Черняховска паровоза и стоящей рядом водонапорной башни, в которой планировали открыть отель одного номера. В целом Железнодорожный по-прежнему выглядит очень контрастно: лоск соседствует с разрухой, новизна со стариной, яркие краски с унылой серостью.

Текст и фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»