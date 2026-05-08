Подсчеты съеденного: организаторы подвели итоги ФИШтиваля

С 30 апреля по 3 мая на Музейной аллее в Зеленоградске прошёл 12-й ФИШтиваль (0+) — ежегодный гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов на берегу Балтийского моря. Как сообщают организаторы, в этом году он собрал десятки тысяч гостей со всей России.

За четыре дня гости съели 600 кг паэльи с морепродуктами, 600 кг плова, 1,2 тонны ухи, 4500 перепечей, более 500 гребешков, 214 кг осьминогов, 220 кг корюшки, 354 кг скумбрии, 1760 мантов и 1118 порций шаурмы с крабом и креветкой.

В этом году на одной площадке встретились участники из Мурманска, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Смоленска, Владивостока и других городов страны. Впервые на ФИШтивале прошёл День «Гастро Индастри Феста» — 3 мая площадку принял фестиваль из Никеля, небольшого посёлка в Мурманской области на границе с Норвегией. Команда привезла шеф-повара, ремесленников и мастеров из арт-резиденции «Никель. Полярная ночь», которые провели бесплатные мастер-классы по рисованию.

1, 2 и 3 мая на подиуме фестиваля известные калининградские шеф-повара Ахмед Охунов, Артём Шмыга и Дмитрий Костромичев готовили блюда вместе с их авторами. Рецепты были отобраны из совместного конкурса объединения «Уличная еда России» и «Нового Калининграда», в котором жители региона делились домашними кулинарными историями.

«Некоторые блюда так понравились шефам, что они планируют ввести их в меню своих ресторанов. Сбор рецептов на этом не останавливается — команда продолжит собирать истории калининградских семей, чтобы на следующих фестивалях готовить что-то новое», — рассказали организаторы.

Победителем конкурса гастросувениров Калининградской области стала молодая сыроварня «Яшкин сыр» — за ремесленный мягкий сыр Кранц с белой плесенью собственной разработки.