Подсчеты съеденного: организаторы подвели итоги ФИШтиваля

С 30 апреля по 3 мая на Музейной аллее в Зеленоградске прошёл 12-й ФИШтиваль (0+) — ежегодный гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов на берегу Балтийского моря. Как сообщают организаторы, в этом году он собрал десятки тысяч гостей со всей России.

За четыре дня гости съели 600 кг паэльи с морепродуктами, 600 кг плова, 1,2 тонны ухи, 4500 перепечей, более 500 гребешков, 214 кг осьминогов, 220 кг корюшки, 354 кг скумбрии, 1760 мантов и 1118 порций шаурмы с крабом и креветкой.

В этом году на одной площадке встретились участники из Мурманска, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Смоленска, Владивостока и других городов страны. Впервые на ФИШтивале прошёл День «Гастро Индастри Феста» — 3 мая площадку принял фестиваль из Никеля, небольшого посёлка в Мурманской области на границе с Норвегией. Команда привезла шеф-повара, ремесленников и мастеров из арт-резиденции «Никель. Полярная ночь», которые провели бесплатные мастер-классы по рисованию.

1, 2 и 3 мая на подиуме фестиваля известные калининградские шеф-повара Ахмед Охунов, Артём Шмыга и Дмитрий Костромичев готовили блюда вместе с их авторами. Рецепты были отобраны из совместного конкурса объединения «Уличная еда России» и «Нового Калининграда», в котором жители региона делились домашними кулинарными историями.

«Некоторые блюда так понравились шефам, что они планируют ввести их в меню своих ресторанов. Сбор рецептов на этом не останавливается — команда продолжит собирать истории калининградских семей, чтобы на следующих фестивалях готовить что-то новое», — рассказали организаторы.

Победителем конкурса гастросувениров Калининградской области стала молодая сыроварня «Яшкин сыр» — за ремесленный мягкий сыр Кранц с белой плесенью собственной разработки.

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля
Выбираем рецепты калининградской кухни: тушеный хек в томатной пасте Выбираем рецепты калининградской кухни: тушеный хек в томатной пасте
Выбираем рецепты калининградской кухни: селёдка сухого посола Выбираем рецепты калининградской кухни: селёдка сухого посола
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter