Выбираем рецепты калининградской кухни: тушеный хек в томатной пасте

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» продолжают конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни. Наша общая задача — составить гастрономический портрет региона. Выбирать рецепты будут известные калининградские шеф-повара, они представят блюда вместе с носителями рецептов на ФИШтивале (0+) в Зеленоградске, который пройдет с 30 апреля по 3 мая.

Наш очередной участник — калининградский историк-мистик Сергей Трифонов. Наверняка каждый житель нашего города хотя бы раз слышал о его поисках Янтарной комнаты и других сокровищ, спрятанных нацистами в подземельях Кёнигсберга.

Сергей Трифонов родился в 1957 году в Черняховске в семье военного, а в Калининград перебрался в 1980-м, поступив на истфак Калининградского госуниверситета. После окончания вуза работал инспектором народного образования Центрального района, семь лет — в обкоме Комсомола, а затем, накануне развала Советского Союза, в обкоме КПСС. Работа в обкоме вызвала интерес к поискам спрятанных в Кёнигсберге ценностей — Сергей Трифонов занимался переводом писем, которые приходили из Германии. Информация, изложенная в письмах, подтолкнула его к организации раскопок на Центральной площади. А далее — к созданию авторской программы на телеканале «Премьер».

В 90-е его программа «Тайны лаборатории «Кёнигсберг-13» была одним из главных хитов калининградского телевидения. Однако, кроме любви к городу и секретам, спрятанным за руническими тайнописями, Сергей Трифонов исповедует и любовь к местным рыбным блюдам. Первую строчку его личного рейтинга занимает хек в томатной пасте, который готовит сестра жены.

Как готовить

«Делается маринад, потом хек кусочками нарезается, морковка, лук... Выдерживаешь в маринаде, а потом всё это дело тушишь в духовке — и великолепное блюдо получается. Когда хек чуть залит сверху томатной пастой, он съедается присутствующими в одно мгновение, настолько он вкусный. Это простое и вкуснейшее блюдо!

Впервые сестра жены меня угостила этим блюдом, наверное, лет 40 назад. А теперь оно на любые праздники готовится, когда у нас семья собирается. На Новый год, например, или на дни рождения. Это одно из самых любимых моих блюд. Я съедаю больше всех. Просто я даже на мясо не обращаю внимания, как говорится, когда ем это блюдо. Когда я прихожу в гости, эту тарелку с хеком ставят напротив меня, потому что знают, что я начну его есть первым. Он и под любой алкоголь (в рамках приличия, конечно) идет великолепно».

Как подавать

«Обязательно к нему нужно подать чуть поджаренный чёрный хлеб. А еще лук играет огромную роль».

Рецепт

На 3-4 тушки хека потребуется две головки репчатого лука, полкило помидоров, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки паприки, 1 столовая ложка томатной пасты, соль по вкусу, стакан воды.

В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок с паприкой и томатной пастой. Затем добавьте помидоры и горячую воду. Посолите и поперчите и потомите на умеренном огне 10 минут. Затем дайте маринаду немного остыть, переложите его в будущую форму для запекания, поместите в маринад нарезанного порционно хека — и оставьте на несколько часов. Когда рыба промаринуется, форму отправляйте в духовку примерно на 25-30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Мы ищем вкусы, которые в вашей семье считают калининградскими, ведь наша область — это регион, где переплелись много культур и традиций.

Лучшие рецепты не только попадут на страницы издания, но и будут представлены на ФИШтивале (0+) — большом гастрономический фестивале в Зеленоградске, где встречаются уличная еда, локальные продукты и живая культура региона. Фестиваль пройдет с 30 апреля по 3 мая.

