Просто строганина из пеламиды: выбираем рецепты калининградской кухни

Сегодня мы представляем домашний рецепт строганины из пеламиды, которая уже много лет является важным блюдом для семьи журналистов Кирилла Синьковского и Ольги Саяпиной. Они работают в региональной журналистике около 30 лет, вместе — 26-й год. Кирилл родом из Калининграда (а точнее, Балтийского района), Ольга живет в нашем городе с младенчества — сюда на коксогазовый завод распределили её маму после московского вуза. Оба окончили истфак Калининградского государственного университета (там и познакомились), работали в разных СМИ — от «Калининградской правды» и «Каскада» до «Страны Калининград». Последние полтора года блестящие публикации Кирилла Синьковского и Ольги Саяпиной можно читать на «Новом Калининграде». Кирилл также окончил в свое время «мореходку» по специальности «технология рыбных продуктов», поэтому отлично знает, как делать строганину из пеламиды в домашних условиях.

Похоже, в Калининграде давно уже найден консенсус относительно кулинарного символа региона. Конечно, самое калининградское блюдо — это строганина из пеламиды. Готовят его практически в каждой местной семье, рецептов — масса. Но какой же самый правильный, самый настоящий? Ответ мы попытались найти в книге, которая сама в известном смысле давно стала легендой. Речь о сборнике рецептов «Дары Атлантики» (6+), вышедшей в Калининградском книжном издательстве в 1972 году. Но каково же было наше удивление, когда мы не нашли там этого самого, пожалуй, важного рецепта.

Почему его там нет?! Видимо, по той же причине, по какой это блюдо не готовили в советских кафе и ресторанах, ориентирующихся на строгие ГОСТы, в которые совсем не вписывалась сырая рыба. Это сейчас строганина завоевала местный общепит. А раньше это было блюдо сугубо домашнее, семейное. И каждый готовил его на свой лад. Кто-то использовал при приготовлении лимон, кто-то — уксус, кто-то заморачивался со сложным соусом, кто-то обходился без него. Одни предпочитают есть строганину с отварным картофелем, другие — с поджаренным черным хлебом. Строганину можно запивать чаем, а можно и не чаем. Это блюдо хорошо тем, что оно демократично. И речь не только о наборе продуктов и простоте приготовления. Подкупает то, что здесь нет догм. Твори, думай, изобретай! Главное, чтобы в итоге получилось вкусно.

Мы предпочитаем, пожалуй, самый простой вариант. Тот, который делали рыбаки на судах. Никаких бальзамических уксусов и прочих экзотических специй у них не было, использовалось то, что всегда было под рукой.

Что понадобится:

Пеламида — 1 штука

Репчатый лук — 2 средние головки

Соль и перец по вкусу (у нас ушло 2 чайные ложки соли, кому мало — можно досаливать прямо в процессе еды)

Лимон — также по вкусу

Подсолнечное нерафинированное масло — 2-3 ст. л.





Как готовить:

Наша купленная на рынке пеламида потянула на 1,6 кг. Выход чистого мяса составил около 700 граммов. Сначала нужно снять с сильно замороженной рыбы кожу. Сделать это можно при помощи надежной металлической овощечистки, хлипкая пластмассовая вряд ли будет полезна. Дальше с помощью того же приспособления нарезаем тонкие лепестки рыбы. Можно, конечно, использовать и острый нож, но нужно соблюдать осторожность, чтобы не порезаться. Если видите, что рыба подтаивает, лучше положить её на некоторые время в заморозку, а потом продолжить процесс.

Кто-то нарезает пирамиду кубиками со сторонами 5-10 мм. Тоже вариант. Здесь все зависит от вашего вкуса. Затем тоненько шинкуем репчатый лук. Мы взяли красный, но это больше для цветового разнообразия в тарелке, нежели для вкуса. Все вместе складываем в емкость и посыпаем солью, черным молотым перцем, поливаем подсолнечным маслом, лимонным соком и перемешиваем. В принципе, есть строганину можно сразу. Мы предпочитаем намазывать образовавшуюся массу на подогретый черный хлеб.

Но всю рыбину сразу не съешь. Оставшуюся строганину можно положить в холодильник. За ночь рыба, пропитавшись луковым соком, станет еще интересней. Другое дело, что дождаться утра, когда в доме есть такая вкуснота, бывает порой нелегко.

