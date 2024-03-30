Пиццеёж и азот для мороженого: как в усадьбе Луговен учили детей кулинарии (фото)

В стенах исторической усадьбы Луговен, расположенной в посёлке Чайковское Правдинского района, снова раздавался детский смех. Семья Дмитрия и Юлии Кодоловых, занимающаяся восстановлением здания, пригласила местных ребят на гастрономический мастер-класс. Юлия решила перевезти в усадьбу из Калининграда свою кулинарную студию, и по такому случаю позвала в гости шеф-поваров Алексея Потапова и Нину Лусто.



Вместе с начинающими кулинарами Чайковского (некоторым из них потребовалась подставка, чтобы достать до стола) повара приготовили закрытую пиццу в виде ежа и натуральное мороженое. Десерт вызвал восторг, ведь для его приготовления понадобился жидкий азот. «Это чисто такая волонтёрская история. Хочется делать что-то позитивное. В современном мире, в котором всё упирается в деньги, хочется тоже почувствовать себя ребёнком, увидеть детские эмоции, — рассказал Алексей Потапов, — Я лично Юлю и Диму знаю. Очень много души и доброты в этом мероприятии — поддержать людей, которые здесь живут».

«Это мероприятие в рамках нашего благотворительного социального проекта, который мы делаем для детей Чайковского, — продолжила Юлия, — Каждый месяц мы приглашаем кого-то для деток, чтобы у них расширялся кругозор, чтобы они видели разные возможности своего развития, могли пообщаться с людьми, которые чего-то добились.<...> Идея детям зашла. Мы приглашали также тренеров по кунг-фу и настольному теннису. Дети с удовольствием реагировали, откликались на это всё, и мы решили продолжать».

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В дальнейших планах Кодоловых — проводить и взрослые кулинарные мастер-классы с участием калининградских шеф-поваров. Новым хозяевам усадьбы досталась семейная поваренная книга, принадлежавшая их предшественникам — дворянскому роду фон Беловых. Не все восточно-прусские рецепты вызывают аппетит, чего только стоит квас из гусиной крови, смеётся Дмитрий, но всё же многие блюда можно адаптировать под современное меню и готовить вместе с гостями.

Планируются в усадьбе и внешние преображения. Одно из ближайших — новая крыша из керамической черепицы. Через пару лет Луговен и вовсе будет не узнать, уверены хозяева. И реставрация, и кухня «с историческим подтекстом», и остальные идеи — возможность со временем подарить этому знаковому месту новую жизнь. А вместе с ним и посёлку.

Текст и фото: Мария Власенкова / Новый Калининград