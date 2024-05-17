«Шеф рассказывает»: как необычно приготовить королеву сада — клубнику

«Туризм и рестораны Нового Калининграда» продолжают рубрику «Шеф рассказывает», которую мы ведём совместно с шеф-поваром Алексеем Потаповым. Из первых выпусков мы узнали, какие изысканные блюда можно приготовить из калкана, спаржи и оленины. Героиня сегодняшнего выпуска — кладезь витаминов, содержащий минимум калорий, — клубника.
- В Калининграде, как и в своё время в Кёнигсберге, повсеместно выращивают клубнику. Одним достаточно пары грядок на даче, другим и плантации мало. В наше время какое-то огромное количество сортов. Клубнику в наши дни можно купить в любое время года, но вкус и цена будут значительно отличаться от сезонной ягоды. Клубнику в Калининграде в сезон можно купить буквально на каждом шагу. Первые продажи на улицах города и в магазинах начинаются в мае.
Привозят клубнику в Калининград в основном из Сербии и Греции. В Восточной Пруссии огород был неотъемлемой частью жизни жителей области. В сезон ягоду везли на продажу на многочисленные ярмарки. А сколько у всех нас тёплых воспоминаний о поездках к бабушке в деревню на летних каникулах.
Во все времена клубнику традиционно ели в свежем виде, делали варенья, конфеты и компоты. Также пекли пироги и делали различные пирожные. Сейчас в ресторанах клубнику все так же предлагают гостям в свежем виде, но и используют разные вкусные сочетания с этой яркой ягодой.
Конечно же, в Кёнигсберге не обошлось без таинственной истории о клубнике. На ярмарке в Кёнигсберге выставил свои товары на продажу торговец по имени Феликс. Среди разнообразных фруктов и овощей он предложил свежую клубнику, которая сияла на прилавке, словно изумрудные драгоценности на солнце.
Феликс был умелым торговцем с проницательным взглядом и добрым сердцем. Он рассказывал каждому покупателю о том, как клубника выращена с любовью и заботой на его ферме, расположенной в живописной долине, где река пестрела радугой от солнечных лучей.
Однажды на ярмарке появилась загадочная дама в роскошном платье, окружённая аурой тайны и изысканности. Она приблизилась к прилавку Феликса и взяла в руки самую крупную и сочную ягоду клубники. Её глаза засверкали, когда она попробовала клубнику, словно вкус этой ягоды открывал ей новые миры.
Дама спросила у торговца, откуда эта клубника, и Феликс рассказал ей о своей ферме, о том, как каждая ягода выращена с заботой и любовью. Дама улыбнулась и сказала, что никогда не пробовала такой волшебной клубники, которая словно пробуждала в ней давно забытые чувства.
Она купила у Феликса корзину клубники и ушла, оставив за собой аромат цветущих полей. С тех пор дама стала появляться на ярмарке каждый день, чтобы приобрести клубнику у Феликса. Их встречи стали для обоих как чарующий ритуал, наполненный ароматом и волшебством этой удивительной ягоды.
Так клубника стала символом не только красоты и волшебства леса, но и связью между двумя людьми, которых объединила любовь к этой удивительной ягоде.
Сегодня я расскажу, как использую клубнику у себя в ресторане, и вы точно сможете повторить эти блюда у себя дома.
Клубника и ванильный ганаш
свежая клубника 200 г,
белый шоколад 200 г, сливки 33% 50 г,
сливочное масло 30 г,
сыр маскарпоне 70 г,
ванилин 2г.
Для того, чтобы приготовить ганаш, в микроволновке растапливаем шоколад со сливками импульсами по 30 секунд. Если микроволновки у вас нет, то это можно сделать на «водяной бане». После соединяем все ингредиенты и смешиваем с сыром маскарпоне. Убираем в холодильник и даём стабилизироваться в течении 3-4 часов.
Клубнику моем, выкладываем на тарелку и рядом выкладываем ганаш.
Советы от шефа:
• если вам не нравится густая текстура ганаша, то можно добавить меньше сыра и он будет по консистенции как сгущеное молоко,
• ванилин можно заменить на ванильный сахар, но учитывайте сладость шоколада,
• белый шоколад можно заменить на молочный или чёрный с добавлением чили перца.
Сырники из сыра рикотта
Нам понадобится:
сыр рикотта 500 г,
рисовая мука 70 г,
куриное яйцо 40 г,
сахар 30 г,
ванильный сахар 15 г,
разрыхлитель 5 г,
соль 3 г.
Все ингредиенты смешиваем в миске, делая нежное тесто, и убираем в холодильник на 30 минут. В это время делаем клубничный соус.
Для соуса нам понадобится:
клубника 150 г,
сахар 40 г,
цедра апельсина 5 г,
вода 50 г.
Все ингредиенты провариваем в сотейнике и перебиваем в блендере, переливаем в бутылочку и даём остыть.
Из получившегося теста делаем шарики по 40 г и при помощи лопатки формуем сырники. Обваливаем в пшеничной муке и жарим на подсолнечном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
На тарелку выкладываем соус, сверху выкладываем сырник. Украшаем свежими ягодами клубники и голубики.чизкейк. А небольшое количество муки сделает сырники более воздушными и нежными.
Советы от шефа:
• такие сырники можно сделать заранее и использовать как замороженную заготовку, чтобы радовать себя и близких всю неделю,
• для более удобной формовки сырников стоит купить 2 металлические лопатки, это сильно ускорит процесс,
• в несезон клубнику для соуса можно покупать замороженную.
Томаты с клубникой и сыром буррата
Для рецепта нам понадобится:
красные томаты 120 г,
свежая клубника 100 г,
красный лук 15г г,
сыр буратта 1 шт.,
сок лайма 10 г,
сахар 5 г,
соль 2 г,
свежий базилик 10 г,
оливковое масло 35 г.
Красный лук нарезаем пёрышком и маринуем с соком лайма, солью и сахаром с добавлением небольшого количества оливкового масла. Томаты натираем крупным кубиком, клубнику режем размером с томат. В блюде должно быть всё примерно одного размера, чтобы было удобнее есть. Да и внешний вид будет гораздо эстетичнее. Всё перемешиваем с маринованным луком, добавляем соль и сахар. Выкладываем салат на тарелку, сверху кладём сыр буратта. У бурраты нужно отрезать хвостик и при помощи вилки распределить сыр по всему салату. Сверху щедро поливаем оливковым маслом.
Советы от шефа:
• обязательно к этому блюду поджарьте на сухой сковороде белый хлеб, чиабатту или багет,
• если хотите сделать блюдо более оригинальным, можно к нему добавить жареную креветку или красную рыбу,
• отлично дополнят вкус обжаренные кедровые орешки.
Крудо из сибаса с клубничной сальсой и цитрусовым соусом
Для этого блюда нам понадобится:
филе сибаса 100 г,
цедра лайма 3 г,
фреш лайма 70 г,
оливковое масло 10г,
чёрный молотый перец 1 г,
рыбный соус 5 г,
фреш апельсина 30 г,
соус шрирача 1 г,
клубника 40 г,
красный лук 5 г,
соевый соус 25 г,
фреш лайма 10 г,
сахар 5 г,
свежая кинза 5 г.
Филе сибаса снимаем с кожи, режем тонкими слайсами под углом 45°. Фреш лайма, апельсина, оливковое масло, соус шрирача, рыбный соус, цедру лайма и чёрный молотый перец соединяем в миске и перемешиваем до однородной консистенции. Затем кисточкой смазываем нарезанную рыбу соусом. Оставляем на 5-10 минут мариноваться.
Фреш апельсина, фреш лайма, рыбный соус, соевый соус, оливковое масло соединяем в миске и делаем цитрусовый соус для блюда. Клубнику режем мелким кубиком, красный лук также нарезаем мелко. Клубнику соединяем в миске с измельчённым луком, добавляем фреш лайма и каплю оливкового масла, хорошо перемешиваем. На тарелку выкладываем соус, поверх — маринованную рыбу. Кучками выкладываем клубничную сальсу и украшаем зеленью кинзы.
Советы от шефа:
• регулируйте кислотность и сладость по вкусу, так как цитрусовые всегда будут отличаться по вкусу, иногда лайм может быть очень кислым, а апельсин не сладкий (в таких случаях стоит добавить сахар),
• филе сибаса можно поменять на филе другой морской белой рыбы, например, дорадо.
Текст подготовила Мария Власенкова / Новый Калининград, фото: Анастасия Ткачева специально для «Нового Калининграда»