История плюс семейный портрет: кто изображен на спасенной фреске в Гусеве (фото)

Фреска Отто Хайхерта в гусевском колледже агротехнологий и природообустройства в конце мая этого года отметила 16-летие своей реставрации. Работа площадью 32 квадратных метра, изображающая встречу зальцбургских переселенцев прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I, была восстановлена в 2008 году (в советское время ее закрасили меловой краской). Эти работы проводились под руководством реставратора высшей категории Вячеслава Мозгового, прибывшего из Государственного Эрмитажа (под его руководством также восстанавливались горельефы на Королевских воротах). Фреска была создана профессором кенигсбергской Академии художеств Отто Хайхертом в 1913 году. О процессе ее создания и о людях, ставших прототипами короля и окруживших его переселенцев, «Новому Калининграду» рассказала экскурсовод и сотрудница Гусевского историко-краеведческого музея Галина Пелепенко.

По словам Пелепенко, дата прибытия обозов с переселенцев из Австрии в Гумбиннене превратилась в городской праздник, который ранее отмечался 25 июля. История переселения связана с гонениями на протестантов в XVI-XVIII веках. Если в начале XVI века политика депортаций была неорганизованной, то с 1685 года она получила статус государственной политики Австрии, которую горячо поддержало Зальцбургское епископство. С приходом к власти в епископстве Леопольда-Антона Фирмианского в XVIII веке процесс только усилился, так как этот деятель поставил задачу полностью очистить Зальцбург от еретиков. В итоге с 1720-х годов из региона, по разным данным, выехало не менее 20 тысяч протестантов. Так как Пруссия была первым государством, где протестантизм стал государственной религией, прусский король Фридрих-Вильгельм I поручил не просто принимать переселенцев, но даже оплачивал их переезд (более того, семьи переселенцев получали подъемные по прибытии на место). Центром для самой массовой волны переселенцев был избран Гумбиннен, где с 1732 года осело не менее 12 тысяч бывших жителей Зальцбургского епископства. В свою очередь это помогло заселить прусские земли, опустошенные Великой Чумой во время Северной войны (зачастую переселенцы получали землю и дома людей, погибших во время эпидемии).

Процесс реставрации фрески. Фото: архив Гусевского историко-краеведческого музея

Сама фреска, создание которой было приурочено к 200-летию переселения зальцбуржцев, как уверяет Пелепенко, изображает сцену встречи с королем, о которой со временем сложилось народное предание.

«Подробности этой встречи мы знаем со слов человека, сидевшего в телеге в непосредственной близости от короля, — говорит Пелепенко. — Между королем и переселенцами возникла неловкая пауза: он не смог говорить с ними сам, потому что не понял их диалекта. Но самое странное: он развернулся и полчаса простоял к ним спиной. Это был как минимум не гостеприимный жест. Люди не поняли, что происходит, и почему король, который сам их пригласил, отвернулся от них. В толпе поднялись волнения, потому что все начали переживать. Ситуацию спас священник: он вслух начал читать Евангелие, и люди начали петь вместе с ним. Король, будучи верующим человеком, развернулся и тоже начал петь вместе со всеми, но на своем языке. В процессе совместного пения люди услышали, как король начал использовать слова из зальцбургского диалекта. Это был момент, который растопил сердца людей по отношению к нему».

Далее Галина Пелепенко предложила подробно рассмотреть всех действующих лиц.

«Если обратить внимание в левую часть изображения, то можно увидеть много разных людей: некоторые из них поднимают вверх шляпы — это жест радости (люди пришли сюда, чтобы обрести новую жизнь и свободу убеждений), но есть и недовольные (они есть в любом людском собрании). Может быть, недовольны тем, что просто устали в пути, а может, они недовольны из-за ситуации, произошедшей во время встречи с королем. Очень много лиц стерто. Но центральная фигура — это мужчина, вскидывающий шляпу вверх, он без обуви, но радостно кричит. Потерь в пути было много. На протяжении всего маршрута в Пруссию погибло около тысячи человек. Многие оставили в Зальцбурге всю свою жизнь: не только имущество, но и близких, родственников. Правая сторона фрески менее наполнена людьми. В самом углу можно увидеть местную жительницу, которая угощает путника водой из колодца. Понятно, что гостеприимство обеспечивал король и его свита, но был и человеческий фактор — многие были рады помочь путникам, они видели их страдания и испытывали уважение к ним. Радушно встречали зальцбуржцев даже некоторые католики. Такого массового переселения лютеран не было ни до, ни после, поэтому это событие всколыхнуло всю Европу».

Прототипом короля, как уверяет Галина Пелепенко, стал местный житель, книготоговец по фамилии Шютц, который вел подробную летопись зальцбургского землячества. Кроме того, художник изобразил и самого себя — это мужчина к большим заплечным узлом в правой части фрески, который пришел как будто не со всеми и наблюдает за происходящим со стороны. В мае 2008 года на открытии фрески присутствовал внук Отто Хайхерта Михаэль Бергер. Он отыскал на изображении свою мать Еву-Мари Хайхерт, которая позировала художнику, будучи двухлетней девочкой (ребенок на телеге, сложивший руки в молитве). Жену художника и свою бабушку Маргарет фон Хелльдорф он нашел в обозе с ребенком на руках.

«Михаэль Бергер называл эту фреску семейным портретом, потому что на ней изображены самые близкие и дорогие ему люди», — утверждает Галина Пелепенко.

Экскурсовод уверяет, что реставраторы восстановили чуть более 90% фрески. Остальное было утрачено, так как в некоторых местах были пробоины.

«Реставраторы сняли верхний слой изображения, и поэтому оно нам кажется более размытым и дымчатым. Также изначально потолок и небо на фреске были выкрашены в один тон, что придавало сюжету объем. Позднее окантовку сделала новая школа художников. Люстра в этом зале восстановлена, ее изготовили по старым эскизам и привезли немцы», — добавляет собеседник.

Внизу фрески имеется надпись: «Мне новые сыновья — вам милосердная родина». Эти слова приписывают королю Фридриху Вильгельму I. История с массовым переселением жителей в Гумбиннен (будущий Гусев) повторится уже в августе 1946 года, когда из Брянской области на здешний вокзал прибудет первый эшелон с советскими переселенцами.

Доступ к фреске на сегодняшний день ограничен. Официально организовать ее просмотр можно лишь через Гусевский историко-краеведческий музей.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, архив Гусевского историко-краеведческого музея