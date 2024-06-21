Экзотика и домашняя еда: где можно недорого пообедать в центре Калининграда

Корреспонденты «Нового Калининграда» прошлись по центральной части города в поисках недорогих заведений для быстрого перекуса. Эти места отмечены на специализированных сайтах и разделов положительными отзывами. Рассказываем о первых восьми разнообразных местах с блюдами на разный вкус.

Napoli Gastro Bistro. Проспект Мира, 13

Заведение специализируется на неаполитанской пицце. Как утверждают рестораторы, их пицца «готовится в соответствии с традиционными неаполитанскими рецептами», поэтому достигает «идеального сочетания хрустящей тонкой основы и богатого вкуса начинки». В пиццерии есть основной зал и летняя веранда, а также столики на улице. Разнообразный выбор пицц, паст ручной работы и других горячих блюд по ценам от 350 до 600 рублей, напитки (безалкогольные коктейли, кофе, лимонады и соки) от 150 рублей.





«Фьюжн Экспресс». Ленинский проспект, 2

Весьма популярное место в Калининграде, где можно отведать паназиатские блюда. Само заведение специализируется на сочетании различных направлений и стилей, здесь можно найти блюда WOK, наггетсы, сэндвичи и даже пирожные. Средняя стоимость блюда из гарнира и мяса — 300 рублей, напитки (чаи, милкшейки, морсы, кофе) от 100 рублей, десерты от 80 рублей, а также есть печеньки с предсказаниями. Всего сеть имеет семь заведений в Калининграде.

«Поварешка». Ленинский проспект, 8

Одна из калининградских столовых, имеет немало положительных отзывов в «Яндекс. Картах». Современное заведение быстрого питания с огромным выбором блюд из натуральных продуктов. Обед из первого, второго и компота можно скомпоновать по довольно демократичной цене — цены начинаются от 80 рублей за позицию, а соки, чаи, лимонады — от 50 рублей.





«Бранч&Боул». Проспект Мира, 59, улица Театральная, 23

Для любителей гавайских и японских блюд — поке и боулов, которые состоят из риса, а также самых разных добавок из мяса, морепродуктов, овощей и соусов. Цены — от 400 рублей. Средняя стоимость завтрака — 200 рублей.





«Готово». Площадь Победы, 1, улица 9 Апреля, 9

Столовая или кафе быстрого питания с довольно разнообразной едой — завтраками, обедами, ужинами и десертами. Можно также заказать еду и кофе с собой. «Готово» признано неплохим местом по рейтингу «Яндекс» за 2023 год. Пообедать здесь можно на сумму от 195 рублей.





«Табаско». Площадь Победы, 10

В этом месте можно попробовать много чего, начиная с роллов и пиццы, заканчивая супами и традиционной калининградской строганиной из пеламиды. У заведения есть также бонусная программа и ежедневные акции. Например, для студентов по понедельникам действует скидка 20% на все меню, а по вторникам — для каждого гостя скидка 50% на все виды пиццы. Средний чек — около 600 рублей.





Fat Cat. Площадь Победы, 10

Можете позавтракать в приятной обстановке, заплатив за это от 400 до 600 рублей. Обед обойдется примерно в такую же цену, при этом меню разнообразно: супы, салаты, авторские завтраки, пицца, паста, горячие блюда из рыбы и мяса. Гости в отзывах часто отмечают ненавязчивый интерьер, вежливый персонал и приятное время ожидания блюд. Заведение также признано хорошим местом 2023 года по отзывам посетителей на Яндекс.Картах.





«Патиссон Markt». Площадь Победы, 4

Место, сочетающее в себе элементы разных заведений — бистро, рынка и ресторана. Большой выбор блюд, довольно лояльные цены. Средний чек составляет 500-600 рублей. Здесь можно заказать блюда по меню или воспользоваться шведским столом, при этом попробовав супы, салаты, горячие блюда или выпечку. Гости отмечают быструю подачу блюд: когда нужно забежать пообедать практически на ходу, это место всегда выручает их.



