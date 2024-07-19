От каши до Крок-месье: топ-6 заведений с завтраками в центре Калининграда (фото)

Завтрак, как известно, считается самым главным приёмом пищи в течение дня. Но желание и возможность готовить в утренней спешке есть не у всех. Поэтому, зная потребность в качественном приеме пищи утром, многие заведения включают в меню блюда, с которых принято начинать день: каши, яичницу, сырники и всевозможные сэндвичи. Мы подобрали 6 заведений с авторскими и классическими завтраками в центре Калининграда.



«Мандарин» — ТЦ «Z-форт» (ул. Профессора Баранова), работает с 9:00

Рестобар располагается в центре Калининграда и предлагает гостям попробовать блюда из утреннего меню с 9 до 15 часов. Завтраки разнообразны: английские с мясной начинкой на выбор (550 рублей), испанские (от 280 рублей), русские (классические блины с дополнениями, блины с сытной начинкой по цене от 290 рублей).

Также в меню есть авторские блюда от шефа: необычные драники из сельдерея с форелью (620 рублей), десертные запеченные сырники с ягодами и домашним мороженым (420 рублей), легкий тар-тар из форели (580 рублей), а также балтийские колдуны с начинкой из местной сельди, моцареллы и яйца (360 рублей). Полная карта бара, десертное и детское меню доступны также с самого утра. Позавтракать можно как внутри заведения, так и на летней веранде.

«Branch & Bowl» — ул. Театральная, работает с 8:00

Заведение открывает свои двери в 8:00 и предлагает ранним пташкам широкое разнообразие блюд. В меню представлено 4 вида норвежского завтрака (430 рублей) с картофельным кранчем (можно дополнить блюдо лососем, форелью или креветками за отдельную плату). Много блюд из яиц: классические глазунья, скрэмбл, омлет, яйцо пашот с дополнениями, авторская шакшука с бабагануш или омлет от шефа с форелью. 5 видов драников и тостов (от 390 до 450 рублей в зависимости от начинки), каши со свежими ягодами (280 рублей), десерты (чизкейки от 220 до 250 рублей) — все это также можно попробовать на завтрак в «Branch & Bowl».

«Круассан» — пл. Победы, работает с 8:00

В этом заведении завтраки действуют целый день: с 8 до 21 часа. Все они авторские: бефстроганов на дранике (460 рублей), норвежский завтрак с красной рыбой (585 рублей), зелёный омлет с авокадо (550 рублей), омлет с креветкой (565 рублей), два вида тартина (с ростбифом — 520, с лососем — 530 рублей), английский завтрак (585 рублей). Из менее плотных вариантов предлагается овсяная каша с домашней гранолой, орехом пекан и горячим конфитюром на выбор. Цена такой каши — 250 рублей. Ещё один легкий десертный вариант завтрака — сырники с ванильным ганашем и конфитюром за 270 рублей. Горячая выпечка и ароматный кофе прилагаются.

«Fat Cat» — пл. Победы, пн-пт — с 8:00; сб-вс — с 9:00

Это бюджетное место с завтраками, которые можно попробовать с 8 до 12 часов в будние дни и с 9 до 12 по выходным. Самый простой вариант — рисовая каша за 155 рублей (есть возможность сделать на альтернативном молоке за 255 рублей). Несколько блюд с яйцами: классическая глазунья из трех яиц с тостами чиабатты — 179 рублей, скрэмбл с оладьями из цукини и диким лососем — 396 рублей, омлет с сыром — 348 рублей, фирменный завтрак — глазунья с жареной колбаской, беконом, тостами с сыром, томатами черри и шампиньонами гриль за 385 рублей. Есть также фитнес- завтрак и средиземноморский. За 245 рублей можно попробовать оладьи из цукини или нежные сырники со сметаной и ягодным соусом. Интересный вариант завтрака за 325 рублей — Крок-месье: сэндвич с начинкой из ветчины обжаривают с воздушным омлетом и подают с салатом и оригинальным соусом оливье.

«Остановка театр» — пр. Мира, работает с 8:45

Заведение хвалят за авторские каши на завтрак (цены от 285 до 325 рублей). Также «Остановка» известна своими пышными круассанами и нежными тостами с сытной и сладкой начинкой. Подобные завтраки «на хлебе» можно отведать по цене от 325 до 595 рублей. Также здесь можно попробовать блины с крабом, лососем, гуакамоле и другими начинками. Цены — от 225 рублей.

Более легкие варианты завтраков: сырники со сметаной и клубникой за 295 рублей и рикотта с мисо сгущенкой и ягодами за такую же цену. Кроме того, в заведении подают десерты и сыры, приготовленные на собственной сыроварне.

«Чайка у озера» — ул. Верхнеозёрная, работает с 8:00

Ресторан с видом на Верхнее озеро предлагает завтраки с 8 до 17 часов. Блины для гурманов с необычными дополнениями можно попробовать за 345 рублей. Сырники из топленого молока с фермерской сметаной и ягодами — за 475. Сочная творожная запеканка с яблоками, сметаной и карамелью — 325 рублей. Три вида каши для любителей легкого и питательного завтрака: рисовая и овсяная на воде, молоке или кокосовом молоке, пшённая — 365 рублей. Более сытные варианты: авторская шакшука с моцареллой или с беконом, чиабатта с беконом или слабосолёным лососем.

Текст и фото: Мария Кузина

Публикация подготовлена в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика»