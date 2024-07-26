Быстро, недорого и в любое время: топ-5 круглосуточных кафе в Калининграде (фото)

Удобный режим работы заведений общепита для многих гостей не менее важен, чем качество и вкус блюд. Учитывая современный ритм жизни и часто ненормированный график работы, всё более востребованными становятся ранние завтраки и поздние ужины. Их могут предложить многие кафе и рестораны Калининграда. А вот ночью найти место, где можно перекусить, уже сложнее. Поиск в интернете выдаёт достаточно много вариантов, но на деле оказывается, что одни заведения уже поменяли режим работы, другие и вовсе закрылись. По-прежнему доступные варианты — в обзоре «Нового Калининграда».



«Мясная тема»: средний чек — 250 рублей

Кафе быстрого питания «Мясная тема» расположено на ул. Миклухо-Маклая (в районе Московского проспекта). Кухня здесь работает круглосуточно, что нечасто встретишь в Калининграде, поэтому очереди у «Мясной темы» бывают даже по ночам.

Название кафе говорит само за себя. В меню большое количество блюд из курицы, свинины, говядины и баранины. В заведении работают три кассы с разным ассортиментом блюд. Есть классический куриный фастфуд: ножки, филе, крылья и бёдра в натуральной панировке от 170 рублей. Порция картошки фри с соусом — 130 рублей. Также можно заказать шашлык (от 325 рублей) и различные вариации мясных и овощных блюд на гриле. Кроме того, любители перекусить по-быстрому найдут здесь всевозможные виды шавермы (от 220 рублей), питу с различными начинками (от 210 рублей), кебаб (от 250 рублей), пиццу и хот-доги (от 115 рублей). Если в классическом рецепте вам чего-то не хватает, то шаверму можно «дооснастить» дополнительной порцией мяса, овощей или соуса.

Большой выбор в меню и для любителей выпечки и сладкого. Например, сосиска в тесте обойдётся в 40 рублей, трубочка и орешки со сгущёнкой (их здесь готовят по особенному рецепту) — в 105. Всё это можно запить зерновым кофе, чаем и прохладительными напитками. Столики в кафе есть как на улице, так и в помещении. Еду можно взять с собой навынос или оформить доставку. У заведения есть как положительные, так и негативные отзывы. Одни пишут о том, что приходят в кафе регулярно за вкусной едой и большими порциями, другие не готовы стоять в большой очереди.

Сеть стрит-фуд кафе «Ростерхит»: средний чек — 200 рублей

Одна из давно работающих сетей общепита в Калининграде и области, состоящая из 47 точек. Помимо привычных дёнеров, бургеров и пиццы здесь готовят ростеры. Это пшеничная тортилья с различными начинками, запечённая до золотистой корочки. Сладкий вариант с яблоком, изюмом и корицей обойдётся в 99 рублей. Классические и сырные дёнеры готовят в трёх размерах: мини, стандартном и двойном. Их цена — от 99 до 320 рублей. Также в меню есть несколько позиций без мяса. Например, ростер с фалафелем обойдётся в 199 рублей. Из закусок: картошка фри (от 100 рублей), наггетсы (от 119), креветки (от 239), сырные палочки (от 200), хашбраун (от 129), фалафель (от 75), лепёшка (99). Стоимость кофе и чая — от 49 рублей. Большинство клиентов заказывают еду навынос, но можно поесть и в помещении кафе. У сети есть интернет-приложение. Блюда готовят достаточно быстро.

В отзывах клиенты оценили широкий ассортимент и частые новинки в меню, некоторые сообщили о наличии костей в мясе и последовавшем после посещения точки расстройстве пищеварения.

Сеть кафе Tasty Lab Green: средний чек — 250 рублей

Кафе этой сети расположены в различных точках города, часть из них работает круглосуточно, в том числе точка на площади Победы. Здесь можно приобрести несколько видов готовых блюд по доступным ценам. К примеру, порция пасты карбонара обойдётся в 230 рублей, ролл «Филадельфия» — в 250, салат «Цезарь» — в 260. Также в ассортименте кафе есть выпечка и десерты. За 90 рублей можно попробовать сосиску в тесте по-баварски или слойку с ветчиной и сыром, за 120 — чизпай с изюмом, за 200 — тирамису. В меню большой выбор напитков, в том числе популярный Bubble Tea, однако он не всегда есть в наличии. В кафе несколько посадочных мест, многие берут еду навынос. В отзывах гости оценили хорошее обслуживание, свежую выпечку, десерты и даже музыку в заведении. У части посетителей остались вопросы к качеству кофе.

Delimeal Food Factory: средний чек — 250 рублей

Фуд-холл находится на ул. Сержанта Колоскова и сочетает в себе, по словам владельцев, кафе, бар, пекарню и ночной клуб. В меню шести «корнеров» заведения пицца, паста ручной работы, бургеры, роллы, шашлык, шаверма, выпечка и «блюда правильного питания». За 150 рублей можно заказать хот-дог в лаваше или овощную шаверму, за 100 рублей — наггетсы, за 240 — шаверму в ланч-боксе. Шашлык — от 280 рублей, супы — от 245, бургеры — от 259. За 165 рублей можно приобрести картофельные дольки или фри.

В фуд-холле широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных, в том числе Bubble напитков. Лимонады — от 200 рублей, йогурт-шейки — от 270, смузи — от 290.

В кафе порядка 30 посадочных мест, есть летняя терраса. Каждую пятницу и субботу здесь играют диджеи и проходят stand up вечеринки. В отзывах Delimeal многие оценили как отличное место для отдыха с друзьями. Однако часть гостей отметили, что столкнулись с неадекватным поведением некоторых посетителей и непрофессионализмом персонала.

«Фес Дёнер»: средний чек — 250 рублей

Жители Сельмы могут совершить «ночной набег» на небольшое кафе «Фес Дёнер» на ул. Генерала Челнокова. В меню заведения шавермы, бургеры, хот-доги, картошка фри, а также халяльная кухня. Многие блюда готовятся на выбор гостя в стандартном или большом размере. Сосиска в тесте обойдётся в 70 рублей, хот-дог — от 150, самса — от 100. За 190 рублей можно попробовать пельмени, за 300 — манты и плов.

Из напитков, помимо чая (от 60 рублей), кофе (от 110) и горячего шоколада (125 рублей), в кафе могут предложить компот, айран (по 90 рублей) и всевозможные готовые лимонады. В заведении есть несколько посадочных мест.

Мнения посетителей кафе оказались диаметрально противоположными: от одной до пяти «звёзд». Для части гостей «атмосфера, еда и обслуживание — всё на высшем уровне», другие пожалели, что зашли.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»