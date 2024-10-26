С мясом, сыром, морепродуктами и нутеллой: ищем вкусные чебуреки в Калининграде (фото)

Плоский пирожок из пресного теста с начинкой из бараньего фарша, которым изначально был чебурек, за годы своего существования «эволюционировал» до всевозможных чебупелей, чебупицц и прочих производных. Ассортимент начинок и вовсе ограничивается лишь фантазией повара. И если одним подавай исключительно классику, другие готовы экспериментировать со вкусами. О том, где в Калининграде попробовать чебуреки с разными видами мяса, сыром, овощами, морепродуктами и даже нутеллой, — в нашем обзоре.



«Бухара»: средний чек — 1000 рублей

Лаунж-кафе «Бухара» находится на Проспекте Победы и вмещает до 150 человек. Заведение специализируется на узбекской кухне. В меню кафе два вида чебуреков — с рубленной бараниной и телятиной. Блюдо дополняют луком и зеленью. 130-граммовая порция обойдётся в 230 рублей.

В заведении представлен широкий выбор восточных и европейских блюд. Бахор, навруз, лагман, шурпа, чучвара, бешбармак и плов, — это далеко не полный список. К примеру, за 410 рублей можно попробовать манты с бараниной или телятиной. Ляхма-футор (обжаренная в сливочном соусе баранина с шампиньонами, овощами и кинзой на картофельном дранике) обойдётся в 710 рублей.

Кафе открыто ежедневно с полудня до полуночи. Среди доступных опций бизнес-ланчи, заказы навынос, детская комната и меню, работа с ноутбуком, спортивные трансляции и настольные игры. Заведение можно посетить с собакой. работает доставка.

«Блин и чебурек»: средний чек — 550 рублей

Кафе «Блин и чебурек» находится на Московском проспекте и вмещает до 12 человек. Заведение специализируется на русской кухне. Здесь готовят 11 видов чебуреков: с сыром, говядиной, свининой, бараниной, курицей и их сочетаниями, а также с морепродуктами. Сладкие варианты — с вишней, джемом и нутеллой. Стоимость порции — от 280 до 400 рублей.

Также в меню 15 видов блинов, завтраки, горячие блюда, включая шашлык, салаты, закуски, шаурма и напитки. Заведение открыто ежедневно с 9 до 22 часов. Доступны бизнес-ланчи и заказы навынос. Вашему четвероногому другу здесь также будут рады. Работает доставка.

«Талпаки»: средний чек — 400 рублей

Сеть чебуречных «Талпаки» имеет несколько филиалов в Калининграде. Точка на Советском проспекте вмещает до десяти человек. В меню представлено пять вариаций чебуреков: со стандартной и двойной порцией свинины, с сыром, сыром и курицей, сыром и зеленью. Диапазон цен — от 150 до 255 рублей. Размеры чебуреков здесь достаточно большие, на вашем столе они окажутся уже через несколько минут после заказа.

В заведении готовят и другие блюда. К примеру, за 165 рублей можно подкрепиться холодным борщом, за 225 — домашней солянкой. Лагман обойдётся в 265 рублей. 100 граммов гречки — 40 рублей, пюре — 44 рубля. Порция пельменей будет стоить вам 185 — 300 рублей. Напитки — от 50 до 195 рублей. Чебуречная открыта ежедневно с 10 до 21 часа. Доступны заказы навынос.

«Крымские чебуреки»: средний чек — 300 рублей

У этой сети чебуречных также есть несколько филиалов в Калининграде. Точка на Ленинском проспекте, к примеру, вмещает до 14 человек. Чебуреки здесь готовят весом 100 и 200 граммов. Их стоимость начинается от 100 рублей (пустой). В заведении представлен широкий выбор начинок: свинина, говядина, баранина, курица, ветчина, сыр, зелень и помидор. Максимальная стоимость порции — 350 рублей. На десерт можно попробовать вариант с джемом или чебурек-штрудель с шариком мороженого. Любители «малых форм» оценят чебуречки — вариант блюда, уменьшенный до размеров пельменя. Порция состоит из шести «малышей» с абрикосовым или вишнёвым джемом, шоколадом, картофелем, грибами, ветчиной, курицей или различными видами сыра, включая брынзу и моцареллу.

Также в меню хачапури, хинкали, супы и напитки. Чебуречная открыта ежедневно с 9 до 21 часа. Доступны заказы навынос.

«Царь пончик»: средний чек — 200 рублей

Кафе быстрого питания «Царь пончик» находится на ул. Чайковского и вмещает до пяти человек. Заведение специализируется на русской кухне. Чебуреки здесь готовят в трёх вариациях: свинина + говядина, баранина и курица. Стоимость порции — 150 — 180 рублей.

Также в меню кафе пончики с начинкой, сахарной пудрой и корицей (480 — 725 рублей за килограмм), блины (от 65 рублей), хворост (110 рублей), жареный картофель (90 рублей за 100 г), пирожки (65), беляши (110), наггетсы (210), чебупели (120) и напитки. Попробовать всё это можно ежедневно с 9 до 21 часа. Доступны заказы навынос, посещение с собакой и wi-fi. Работает доставка.

Текст: Мария Власенкова, фото: Новый Калининград; в материале также использованы фотографии «Яндекс Панорам»