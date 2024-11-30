Шик, блеск, гламур : топ дорогих мест для встречи Нового года в Калининграде и области

До Нового года остаётся всего месяц, поэтому «Новый Калининград» решил поинтересоваться предложениями на рынке праздничных услуг и выяснить, где же можно встретить бой курантов в праздничной обстановке, и что предлагают представители сферы гостеприимства. Мониторинг интернет-ресурсов показал, что самые дорогие варианты анонсировали отели. Стоимость Новогодней ночи без учёта бронирования номера составляет в этом сезоне от 25 до 43 тысяч рублей. Праздник тем, кто готов расстаться с такой суммой, будут создавать шеф-повара, ведущие, артисты, аниматоры, фотографы и диджеи.

Ресторан Hoffmann (отель Crystal House) в Калининграде — от 43 тыс. рублей

Новогодняя вечеринка Party like a russian («Празднуем по-русски») начнётся с приветственного коктейля в лобби отеля, где гостей будет ждать фотограф и стильная фотозона. В стоимость входят развлекательная программа от «искромётного ведущего», выступление участника шоу «Голос» Ильи Хвостова с кавер-группой «Мысли вслух», поздравление Деда Мороза и Снегурочки, индивидуальная рассадка, безлимитные напитки премиального уровня, розыгрыш призов и праздничное меню от шеф-повара Дениса Новикова. В меню в числе прочего мурманский лосось гравлакс, тунец bluefin, утиное магре с трюфелем, салат оливье с цесаркой и красной икрой, расстегай из осетра.

Главной особенность праздника организаторы называют «возможность загадать желание дважды — по московскому и калининградскому времени». Стоимость билета для детей 4-12 лет — 50%, до 3 лет — бесплатно.

Karmann’s Hotel в Светлогорске — от 27 тыс. рублей

«В ночь с 31 декабря на 1 января отель Karmann’s превратится в сказочный поезд Karmann’s Express, который отправляется в увлекательное путешествие из Раушена в Светлогорск», — гласит анонс.

Гостям праздника, не пожалеющим выложить немалую сумму за один вечер, предлагают вечеринку «Путешествие во времени» с театральными представлениями и танцами, музыкальным сопровождением, подарками. Для детей обещают отдельнюу программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость билета для детей от 6 до 13 лет — 19 тыс. рублей, до 6 лет — бесплатно.

Комплекс «Усадьба» в Калининграде — от 27 тыс. рублей

В стоимость «Ночи гламура» включены «стильная фотозона», «гламурный интерьер от лучших декораторов Калининграда», «самый гламурный ведущий — Ростислав Крупко с интерактивной программой», выступления шоу-балета и дуэта от Avve Project (электроскрипка и виолончель), живая музыка от кавер-группы Konig Tribute Band, DJ-сет, индивидуальная рассадка, профессиональный свет и звук, отдельная детская зона с анимацией от «Sorry, Бабушка», а также «гламурное меню». «Dress code: блестки, перья, пайетки, шёлк, атлас, бархат, бриллианты — ваши самые шикарные наряды и украшения», — говорится на сайте комплекса.

Стоимость билета для детей от 3 до 13 лет — 12 тыс. рублей. Бронирование номеров в Новогоднюю ночь производится отдельно.

Отель Radisson Blue в Калининграде — от 25 тыс. рублей

В стоимость новогодней вечеринки в самом центре Калининграда включены праздничная фотозона, сэлфи спиннер, программа «Блестящая ночь 2025» с ведущим, диджеем, Дедом Морозом и Снегурочкой, театральным шоу и подарками, встреча Нового года по Москве и Калининграду, «блестящая дискотека».

В меню в числе прочего тарелка неманских сыров, мясное ассорти с ростбифом, руладой из курицы и бастурмой, рыбное ассорти: лосось с можжевельником, палтус, эсколара. Стоимость билета для детей до 12 лет — 12,5 тыс. рублей.

Отель Mercure в Калининграде — от 25 тыс. рублей

«Полярная ночь» в отеле Mercure будет состоять из «шикарного ужина», «насыщенной шоу-программы», выступления группы «Диско Дяди» и DJ, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В стоимость также включены тематическая фотозона и аниматоры для юных гостей. Стоимость билетов для детей от 4 до 11 лет — 18 тыс. рублей.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использованы фотографии с сайтов отелей