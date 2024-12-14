Не только глинтвейн: пробуем сезонные напитки в центре Калининграда (фото)

Калининградская зима хоть и не богата снегом и морозами, но порой всё же заставляет горожан кутаться в шарфы и натягивать капюшоны. А если согреться не получается и так, на помощь приходят горячие напитки. В центре Калининграда их можно приобрести буквально на каждом шагу, в том числе у главной городской ёлки. Обзор согревающих сезонных новинок, которые не ограничиваются различными вариациями глинтвейна, — в нашем материале.

Coffee Corner: средний чек — 500 рублей

Кофейня Coffee Corner находится на Советском проспекте и вмещает до 33 человек. Здесь готовят кёнигсбергский глинтвейн трёх видов: яблоко — мята, манго — личи и клубника — смородина стоимостью от 326 до 387 рублей за 300 мл. Напиток можно взять с собой навынос.

Есть и различные вариации чая: норвежский с мёдом, яблоком и розмарином, датский с облепихой и апельсином, нежный с северной грушей и согревающий с юдзу, лимоном и имбирём. За 400 мл вы отдадите 239 рублей. Кроме того, в сезонном меню арахисовый, розмариновый и черёмуховый раф (272-292 рубля), а также латте малина — миндаль (286 рублей за 300 мл).

Кофейня открыта с 7 до 20 часов в будни и с 8 до 20 — в выходные дни. Работает доставка.

«Вкусно здесь»: средний чек — 400 рублей

Киоск «Вкусно здесь» находится на площади Победы и работает ежедневно с 10 до 20 часов. Здесь готовят авторский глинтвейн в объёме 250 мл. Что именно вложил автор в своё творение, не указано. Узнать можно за 350 рублей за порцию. Дешевле согреться горячим витаминным напитком. За 180 рублей (350 мл) вам предложат 18 вкусовых комбинаций, например, черника — мята, гранат — малина и грейпфрут — можжевельник. Новогодней иллюминацией можно полюбоваться и с обычным чёрным чаем — за 70 рублей. Сладкий и сытный перекус прилагается.

«Постольник»: средний чек — 400 рублей

Кофейня «Постольник» также находится на площади Победы и вмещает до 10 человек. Глинтвейн здесь готовят из вишнёвого сока с яблоком, апельсином, гвоздикой, имбирным сиропом и корицей. 200 мл — 200 рублей. Это не единственное «согревающее предложение» заведения. За 300 рублей вам приготовят ароматный грог из чёрного чая, лимона, мёда, бадьяна, сиропа с ароматом корицы, гвоздики и клёна или чайный пунш с добавлением апельсина, яблока, лимона, имбиря, клюквы и клубничного сиропа. Объём порции — 500 мл. За 200 рублей можно попробовать сбитень (мёд, облепиховое пюре, мятный сироп, имбирь, гвоздика) и горячий сидр (яблочный и апельсиновый сок, мёд, апельсин, лавровый лист, сироп с ароматом гвоздики, клёна и корицы). Объём порции — 200 мл. Кофейные варианты — жгучий раф, тыквенный и малиновый латте, гранатовый американо (250-270 рублей). Попробовать всё это можно ежедневно с 7:30 до 20:30.

Millor: средний чек — 300 рублей

Зимнее меню в кофейнях Millor посвящено поклонникам Гарри Поттера. К примеру, глинтвейн «Фоукс» состоит из гранатового сока, чая каркаде, пряностей, апельсина, лимона и сиропа «спайси». За 400 мл вы заплатите 250 рублей. За ту же стоимость вы сможете приобрести раф «Букля», латте «Золотой снитч» и «Бон-Бон», капучино «Люмос», какао «Полумна» или чай матча «Нагайна». Также в сезонном меню чай с клюквой и шишками, смородиной, манго и маракуйей.

Филиал на ул. Черняховского в будни работает с 7 до 21 часа, в выходные кофейня открывается на час позже. Работает доставка. Доступны заказы навынос.

Coffee Like: средний чек — 300 рублей

В киоске Coffee Like на площади Победы также представлено сезонное меню. Все напитки можно приобрести в объёмах M, L и XL. Глинтвейн джекфрут обойдётся в 230, 270 и 310 рублей соответственно. Кроме того, можно согреться авторским чаем с вишней, яблоком и чабрецом, ежевикой, можжевельником и мятой, а также хвойным. В зимнем меню представлен лимитированный снежный раф «с нежным вкусом сыра и лёгкой остринкой чили». Напиток подаётся «с воздушным облаком сахарной ваты, усыпанным серебряной взрывной карамелью в коллекционном стаканчике „Путешествие по России“». Всё это обойдётся вам в 370 рублей. Как сообщается, часть средств с продажи напитка направляют в благотворительный фонд «Снежный барс». Киоск открыт ежедневно с 7:30 до 23 часов.

Текст: Мария Власенкова, фото: Новый Калининград