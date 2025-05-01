Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото)

Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото)
Все новости по теме: Праздники

30 апреля в Зеленоградске открылся очередной Фиштиваль — праздник для ценителей морской гастрономии и любителей уличной еды. В этом году фестиваль, как и прежде, развернулся у ЖК «Резиденция» на Музейной аллее. Организаторы сделали ставку на местные специалитеты — гости могут попробовать форшмак из кильки, блюда из леща, увидеть, как делают хрустящие чебуреки с судаком, понаблюдать за приготовлением сливочной ухи в казане.

В этом сезоне представлены и новинки от калининградских кулинаров. Например, моредог с лещом — булочка-бриошь с копчёным лещом, тартаром, хрустящим колслоу, сальса-верде, солёными лимонами и медовой горчицей. Или бургер с угрём — это сочетание копчёного угря, скумбрии, японского омлета и двух соусов в булочке краффин. Ещё здесь подают фиш-энд-чипс с треской, посекунчики с копчёным угрём и даже салат со скумбрией под соусом на сгущёнке.

Несмотря на сложности с логистикой (цены на билеты всё выше, регион всё недоступнее), на фестиваль приехали участники из других регионов и даже стран. Представители Беларуси, Смоленска, Ижевска и Нижнего Новгорода привезли с собой региональные гастрономические специалитеты. Удмуртские перепечи от участников из Ижевска— своеобразные корзиночки из пресного теста, залитые яично-молочной смесью с начинкой, запечённые в настоящей дровяной печи. Очень сытные и стоят, кстати, не так дорого — по 150 руб. за штуку. Рецепт смоленских ржаных сочней восстановлен по старинным записям путешественников. Подают со сметаной, зелёным луком, морковью кимчи и пюре из зелёного горошка.

Традиционно на Фиштивале пройдёт конкурс на лучший гастросувенир. Также гостей ждёт обширная культурная программа«, которая опубликована на сайте проекта. В рамках проекта состоится конкурс детских рисунков афиш. Рисунок, занявший 1-е место, станет новой афишей для следующего фестиваля «Городской пикник Kaliningrad Street Food», который пройдет 5-7 сентября в Калининграде. Продлится Фиштиваль до 4 мая.


Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте

Новости

Все новости
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter