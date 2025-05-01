Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото)

30 апреля в Зеленоградске открылся очередной Фиштиваль — праздник для ценителей морской гастрономии и любителей уличной еды. В этом году фестиваль, как и прежде, развернулся у ЖК «Резиденция» на Музейной аллее. Организаторы сделали ставку на местные специалитеты — гости могут попробовать форшмак из кильки, блюда из леща, увидеть, как делают хрустящие чебуреки с судаком, понаблюдать за приготовлением сливочной ухи в казане.



В этом сезоне представлены и новинки от калининградских кулинаров. Например, моредог с лещом — булочка-бриошь с копчёным лещом, тартаром, хрустящим колслоу, сальса-верде, солёными лимонами и медовой горчицей. Или бургер с угрём — это сочетание копчёного угря, скумбрии, японского омлета и двух соусов в булочке краффин. Ещё здесь подают фиш-энд-чипс с треской, посекунчики с копчёным угрём и даже салат со скумбрией под соусом на сгущёнке.

Несмотря на сложности с логистикой (цены на билеты всё выше, регион всё недоступнее), на фестиваль приехали участники из других регионов и даже стран. Представители Беларуси, Смоленска, Ижевска и Нижнего Новгорода привезли с собой региональные гастрономические специалитеты. Удмуртские перепечи от участников из Ижевска— своеобразные корзиночки из пресного теста, залитые яично-молочной смесью с начинкой, запечённые в настоящей дровяной печи. Очень сытные и стоят, кстати, не так дорого — по 150 руб. за штуку. Рецепт смоленских ржаных сочней восстановлен по старинным записям путешественников. Подают со сметаной, зелёным луком, морковью кимчи и пюре из зелёного горошка.

Традиционно на Фиштивале пройдёт конкурс на лучший гастросувенир. Также гостей ждёт обширная культурная программа«, которая опубликована на сайте проекта. В рамках проекта состоится конкурс детских рисунков афиш. Рисунок, занявший 1-е место, станет новой афишей для следующего фестиваля «Городской пикник Kaliningrad Street Food», который пройдет 5-7 сентября в Калининграде. Продлится Фиштиваль до 4 мая.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»