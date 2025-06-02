Царевны и богатыри на сапах: как в Калининграде прошёл костюмированный заплыв (фото)

В первый день лета в центре Калининграда царила сказочно-спортивная атмосфера. На набережной реки Преголи вновь прошёл костюмированный сап-фестиваль.

В этом году участникам предложили примерить образ русского героя: былинного богатыря, персонажа сказки или фильма, историческую личность. Сап-сёрферы облачились в сарафаны, кокошники и косоворотки. На досках можно было увидеть и русалочку, и Бабу-ягу, и Кощея Бессмертного, и балалайку в полный рост, и даже Емелю на печи.

Сказочный «десант» отправился в заплыв вокруг острова Канта. Протяжённость маршрута составила четыре километра. Самых креативных участников, продемонстрировавших «силу духа и любовь к русской культуре», ждали призы.

Первый костюмированный сап-фестиваль прошёл в Калининграде в 2024 году. Стоя на досках, остров Канта обогнули тогда 150 человек.

В сказке на спортивный лад очутилась и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.