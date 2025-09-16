Коктейль как игра: кто забрал главный приз «Янтарного шейкера-2025»





7 сентября в парк-отеле «Усадьба» состоялся финал 21-го конкурса барного мастерства «Янтарный шейкер».

Мероприятие, организованное «Калининградской Ассоциацией Барменов» и «Калининград Ресторан Сервисом», в этом году снова прошло в формате масштабного четырёхдневного фестиваля. В программу вошли мастер-классы, бар-хоппинг, экскурсии на производство партнёров, а кульминацией стал грандиозный финал, который собрал практически всю индустрию: участников, владельцев заведений, партнеров и постоянных гостей баров. Группы поддержки скандировали участникам, а обычные зрители параллельно с выступлениями финалистов могли выпить кофе от Elevator, попробовать паноццо от Napoli, потанцевать под музыку от PLOMBIR и даже совершить виртуальное путешествие по «Садам Придонья».

В этом году из 29 заявок на участие в финальную часть прошли 18 барменов из заведений Калининграда и области: баров «Онегин», «Татьяна», «ШоТыГде?», El Barritos, LINCH, Matsu Izakaya & Roku Bar, клуба FIJI, ресторанов «История в тарелке», «Качели», «Судак», Greengate, Moryana и отеля Royal Lions.

Оценивали участников опытные бартендеры страны — сооснователь Новой Барной Ассоциации Роман Визе из Ярославля, миксолог Руслан Мингазов из Москвы, амбассадор бренда Monin в России Никита Сергеев, представитель барного сообщества юга России Артём Масленников из Сочи, бывший бар-менеджер столичных баров Ugolёk и Pinch Level Dva Антон Мальцев и победительница прошлогоднего конкурса Алина Исаева.

Согласно правилам каждый финалист должен был за десять минут приготовить два напитка: обязательный классический коктейль и авторский, созданный на основе ингредиентов от партнёров конкурса. Судьи обращали внимание как на вкус авторского напитка, так и на технику его приготовления, подачу и сторителлинг.

Тема этого года звучала как «История через своё кино или представление». Участники черпали вдохновение в культовых фильмах, разыгрывали целые сюжеты, а некоторые даже сняли специальные ролики для конкурса. Виктор Краснов из ресторана «Судак» предстал в образе Шляпника из «Алисы в Стране чудес». Команда бара «Татьяна» сняла видео, стилизованное под эстетику Уэса Андерсона, а Карина Киселёва из LINCH вышла на сцену в образе из «Матрицы» — звук звонка, символизирующий выход из матрицы, стал эффектным финальным аккордом ее выступления.

На сцене царило волшебство. На глазах у публики прозрачные жидкости, сотрясающие в шейкерах, внезапно меняли цвет, подобно хамелеону. Воздушная пена клубилась над бокалами, тая на губах членов жюри. Вкусы усложнялись, становясь многогранными: в них угадывались не просто яблоко или груша, а отзвук морского бриза, шелест листвы на Куршской косе и даже намёк на японский кипарис.

В числе заметных трендов этого сезона — текстурированная пена Boobblex, премиальные соки IL PRIMO, натуральные кордиалы SLOWMO, сиропы Monin и натуральные пюре Agrobar.

Жюри оказалось непросто определить лучших, поскольку уровень многих участников был на высоте. Генеральный партнёр компания «Альянс 1892» в лице Андрея Худякова вручил сертификаты Лидии Исуповой из El Barritos и Алексею Изотину из «Качелей». Специальный приз от Agrobar получила Камилла Ибрагимова. Компания Restohub предоставила обучающие курсы трем победителям и Андрею Сухопарову из «Истории в тарелке», чьё выступление было посвящено Александру Твардовскому. Победители также получили билеты на выставку Bar Hub Expo в Москве. А Даниилу Гришановскому и Михаилу Шкультину досталась возможность прокатиться на кабриолете от Trip Rent.

После подсчета оценок жюри были названы победители. Третье место заняла Лидия Исупова из El Barritos. Её коктейль Nobody’s perfect и выступление были навеяны фильмом «В джазе только девушки». В процессе презентации бар-леди сменила латиноамериканский костюм на блестящее голливудское платье, что привело в восторг зрителей и жюри. Год назад её дебют также увенчался бронзой.

Обладательницей второго места стала Алина Алымова из Matsu Izakaya & Roku Bar. Она представила коктейль «Танец дюн», созданный под впечатлением от природы Куршской косы и Танцующего леса. Во вкусе напитка Алина соединила яблоко, грушу, древесные и цветочные акценты с японскими ароматами, отметив сходство природы Японии и Калининградской области.

Победу в конкурсе одержал старший бармен Matsu Izakaya & Roku Bar Даниил Гришановский. Его харизматичное и продуманное выступление многие предсказывали в фаворитах. Даниил уже трижды принимал участие в «Янтарном шейкере» и в этом году решил оригинально совместить барное мастерство с личным увлечением настольно-ролевыми играми. Его выступление включало интерактивный элемент: судьи стали персонажами квеста, бросающими кости для определения следующего шага в сюжете — процессе приготовления коктейля. Несомненно эта победа стала результатом искренней любви к профессии и тщательной подготовки.

Все упомянутые и изображённые напитки являются безалкогольными.

