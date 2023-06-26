Тренера «Балтики» признали лучшим наставником сезона в Первой лиге

Главного тренера футбольного клуба «Балтика» Сергея Игнашевича признали лучшим наставником сезона 2022/23, сообщается в телеграм-канале Первой лиги.

В список лучших игроков по версии ФНЛ также вошёл нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев. Его назвали лучшим молодым футболистом. Другого нападающего калининградской команды — Гедеона Гузину — эксперты оценили как лучшего бомбардира и легионера сезона.

Ранее «Балтика» продлила контракт с Сергеем Игнашевичем. тренирует «Балтику» с конца сентября 2021 года. «В общей сумме под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу», — отметили в клубе. Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1»: контракт заключён на год, но при выполнении ряда условий продлится ещё на год.



В завершившемся сезоне Первой лиги под руководством Игнашевича «Балтика» обеспечила себе досрочный выход в Премьер-лигу. В турнирной таблице команда заняла второе место, лидером стал футбольный клуб «Рубин» (Казань). «Балтика» попала в высший футбольный дивизион России впервые с 1998 года. После этого региональные власти подписали соглашение с госкорпорацией «Ростех», которая станет генеральным спонсором клуба. Домашний стадион «Балтики», который сейчас называется «Калининград», получит наименование «Ростех-Арена».

