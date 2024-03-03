Перед игрой «Балтики» возникли проблемы с допуском зрителей на «Ростех Арену»

Допуск на стадион «Ростех Арена» в Калининграде вечером в воскресенье оказался затруднен. В результате перед игрой «Балтики» и «Сочи» возникли масштабные очереди. Об этом сообщают болельщики в соцсетях калининградской команды.

Пришедшие на стадион жалуются, что смогли попасть внутрь после часового ожидания. Отмечается, что возникли проблемы с распознаванием в системе Fan ID. Часть болельщиков в итоге опоздала на игру.





ФК «Балтика» принес извинения в соцсетях. «После паузы в чемпионате при запуске зрителей возникли технические неполадки, которые ранее не могли быть выявлены. Мы постарались сделать максимум, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении. — Работа над ошибками проведена, а к следующему матчу мы подготовим для вас еще больше развлечений, чтобы вам было интересно прийти заранее на стадион».

Всего на первый после зимнего перерыва матч пришло более 10 тысяч болельщиков. Игра завершилась со счетом 0:0.