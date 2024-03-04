«Ростех Арена» пообещала наказать виновных в очередях на матч «Балтики»

Проблемы с допуском зрителей на матч футбольных клубов «Балтика» и «Сочи» возникли из-за долгого распознавания лиц на Fan ID, сообщил «Новому Калининграду» директор «Ростех Арены» Владимир Савин.

По его словам, за неделю до игры и в день матча проводилось тестирование работоспособности системы, и «всё было отлично». «Неполадки возникли по вине одного из подрядчиков, обеспечивающих работу системы, виновные будут наказаны. Проведем работу над ошибками и к следующему матчу исправимся. Мы сожалеем о произошедшем, ведь мы работаем для болельщиков. Сейчас технари разбираются, по какой причине долго подгружалось изображение лиц Fan ID болельщиков», — пояснил Савин. 

Часть болельщиков опоздала на игру 3 марта из-за проблем с допуском на стадион. Перед ареной в тот день выстроились масштабные очереди. Всего на первый после зимнего перерыва матч пришло более 10 тысяч зрителей. Игра завершилась со счетом 0:0.

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