«Ростех Арена» пообещала наказать виновных в очередях на матч «Балтики»

Проблемы с допуском зрителей на матч футбольных клубов «Балтика» и «Сочи» возникли из-за долгого распознавания лиц на Fan ID, сообщил «Новому Калининграду» директор «Ростех Арены» Владимир Савин.

По его словам, за неделю до игры и в день матча проводилось тестирование работоспособности системы, и «всё было отлично». «Неполадки возникли по вине одного из подрядчиков, обеспечивающих работу системы, виновные будут наказаны. Проведем работу над ошибками и к следующему матчу исправимся. Мы сожалеем о произошедшем, ведь мы работаем для болельщиков. Сейчас технари разбираются, по какой причине долго подгружалось изображение лиц Fan ID болельщиков», — пояснил Савин.