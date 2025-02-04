Во вторник «Балтика» сыграет со сборной Северной Кореи в Турции

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Во вторник, 4 февраля, калининградская «Балтика» сыграет товарищескую игру со сборной Северной Кореи. Матч пройдёт в турецком Белеке в рамках зимних сборов-2025 и начнётся в 16:30 (0+).

«Балтика» договорилась о встрече с КНДР в конце января. Калининградский клуб стал вторым после «Тюмени», кто во время зимней паузы договорился с национальной сборной о поединке. Причём тюменцы в анонсе своей встречи отметили, что сборная Северной Кореи «по своему уровню схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России». Тот матч западносибирский клуб проиграл со счётом 0:1.

Помимо сборной КНДР, балтийцы во вторник сыграют с казахстанским Улытау. Эта встреча запланирована на 10:00. Матч с Северной Кореей состоится во второй половине дня.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. Уже 2 марта «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Матч начнётся в 18:00 (0+).

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