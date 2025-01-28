Калининградская «Балтика» анонсировала матч со сборной Северной Кореи

Калининградская «Балтика» объявила о товарищеском матче против сборной Северной Кореи на зимних сборах-2025. Анонс поединка клуб опубликовал в своём телеграм-канале.

«Игровую программу второго сбора наши парни откроют 4 февраля. Вечерний матч „Балтика“ проведет против национальной сборной Северной Кореи. Наш клуб планирует организовать трансляцию матча для болельщиков», — говорится в сообщении клуба. Где планируется организовать трансляцию для болельщиков, на момент публикации новости не уточняется.

Первой российской командой, объявившей о матче со сборной Северной Кореи, стала «Тюмень». Об этом стало известно 27 января. Встреча «Тюмени» и КНДР состоится двумя днями ранее — 2 февраля.

«Отметим, что она [северокорейская сборная] по своему уровню схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России, с которыми она играла в прошлом году. Напомним, что тогда она встречалась с соперниками из Вьетнама, Брунея и Сирии, которые в свежем рейтинге ФИФА занимают соответственно 95, 189 и 94 места. Сборная КНДР находится на 114-й строчке», — заявил тюменский клуб на своём сайте.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.