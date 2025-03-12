«Балтика» подала апелляцию на красную карточку Андрею Талалаеву, которую тот получил в матче с волгоградским «Ротором». Об этом сообщил спортивный журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, в калининградском клубе подтвердили информацию о намерении оспорить удаление тренера.
Эксперт отметил, что Талалаев получил красную карточку якобы за толчок помощника главного судьи. Тот просигналил об этом арбитру Михаилу Черемных. Тренера «Балтики» удалили в концовке матча 23 тура Первой лиги.
«В трансляцию этот эпизод не попал, но в „Балтике“ предоставят в КДК запись с технической камеры, где видно, что никакого умысла в действиях Талалаева не было. Он всегда выходит к бровки и активно жестикулируют. Находясь спиной, просто не видел лайнсмена, случайно задел», — написал эксперт.Матч с «Ротором» балтийцы провели в понедельник. Игра завершилась с ничейным счётом 0:0. Несмотря на потерю очков, калининградский клуб сохранил за собой первую строчку чемпионата. По итогам 23-го тура у калининградцев 47 баллов. Ближайший преследователь в лице московского «Торпедо» имеет на три пункта меньше. В следующем матче «Балтика» на выезде встретится с «Тюменью». Игра 24-го тура запланирована 16 марта.