«Балтика» подала апелляцию на красную карточку Андрею Талалаеву, которую тот получил в матче с волгоградским «Ротором». Об этом сообщил спортивный журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, в калининградском клубе подтвердили информацию о намерении оспорить удаление тренера.

Эксперт отметил, что Талалаев получил красную карточку якобы за толчок помощника главного судьи. Тот просигналил об этом арбитру Михаилу Черемных. Тренера «Балтики» удалили в концовке матча 23 тура Первой лиги.

«В трансляцию этот эпизод не попал, но в „Балтике“ предоставят в КДК запись с технической камеры, где видно, что никакого умысла в действиях Талалаева не было. Он всегда выходит к бровки и активно жестикулируют. Находясь спиной, просто не видел лайнсмена, случайно задел», — написал эксперт.