Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала Талалаева на одну игру

Контрольно-дисциплинарная комиссия (КДК) дисквалифицировала главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на одну игру. Об этом в своём телеграм-канале сообщил спортивный журналист Сергей Ильёв. Информацию о наказании специалисту подтвердили в калининградском футбольном клубе.

Ильёв также отметил, что ещё одну игру дисквалификация будет условной. Ранее журналист сообщал, что Талалаева удалили якобы из-за толчка помощника главного судьи встречи между «Балтикой» и «Ротором» в матче 23-го тура Первой лиги. Таким образом, специалист пропустит выездную игру с «Тюменью» 16 марта.

«Помёрзнет в Тюмени на трибуне. Так-то Викторович любит смотреть футбол панорамно. Если бы действительно имел место толчок судьи, то впаяли бы как минимум пятёрку [матчей дисквалификации]», — говорится в сообщении журналиста.

В «Балтике» рассказали «Новому Калининграду», что толчок члена судейского состава подразумевал бы более длительную дисквалификацию. Клуб собрал все материалы и предоставил их КДК, на которых видно, что Талалаев не толкал помощника арбитра. По результатам рассмотрения дисциплинарная комиссия решила дисквалифицировать специалиста на одну игру. При этом сама КДК карточки не отменяет.

«Мы обратились с доказательствами в КДК, более длительное наказание там решили не применять: [один матч] ни больше ни меньше», — рассказали в «Балтике».