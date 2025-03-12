Борец из Калининграда Арсен Балаян победил на молодёжном чемпионате в Албании

На проходящих в эти дни в Албании соревнованиях по олимпийской спортивной борьбе лучшим в весовой категории «79 килограммов» среди борцов вольного стиля стал воспитанник калининградского спорта Арсен Балаян. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего в этом весе соперничали 18 представителей 18 стран. Подопечный тренерской династии Ходжаевых из Гурьевска, атлет областного Центра спортивной подготовки сборных команд и выпускник регионального училища олимпийского резерва выиграл четыре поединка с общим счётом 30:2.

Борец Арсен Балаян: только физической силы для побед недостаточно

Как напомнили в правительстве, в прошлом году Арсен Балаян на первенствах Европы и мира завоевал две бронзовые награды. Был третьим и на взрослом чемпионате России, выигрывал молодёжное первенство страны.