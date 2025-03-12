Борец из Калининграда Арсен Балаян победил на молодёжном чемпионате в Албании

Фото пресс-службы областного правительства
Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Спорт

На проходящих в эти дни в Албании соревнованиях по олимпийской спортивной борьбе лучшим в весовой категории «79 килограммов» среди борцов вольного стиля стал воспитанник калининградского спорта Арсен Балаян. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего в этом весе соперничали 18 представителей 18 стран. Подопечный тренерской династии Ходжаевых из Гурьевска, атлет областного Центра спортивной подготовки сборных команд и выпускник регионального училища олимпийского резерва выиграл четыре поединка с общим счётом 30:2.

Борец Арсен Балаян: только физической силы для побед недостаточно

Как напомнили в правительстве, в прошлом году Арсен Балаян на первенствах Европы и мира завоевал две бронзовые награды. Был третьим и на взрослом чемпионате России, выигрывал молодёжное первенство страны. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter