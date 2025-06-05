Либеро Виктория Трофименко покинула калининградский «Локомотив». Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Трёхкратная чемпионка России, обладательница Кубка России в составе „Локомотива“ Виктория Трофименко покидает нашу команду. Спасибо, Вика, за семь прекрасных лет в „Локо“! За самоотдачу, за терпение и труд, за вклад в победы команды. Спасибо, за твой творческий вклад в жизнь команды! В „Локо“ — навсегда», — попрощался клуб.

Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Следом за ней в клуб вернулась Анастасия Капралова, проведшая два сезона в Италии. Турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова, нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа и связующая Ирина Филиштинская покинули Калининград. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.