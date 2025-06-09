«Локомотив» стал победителем этапа ЧР по пляжному волейболу в Магнитогорске

Изображение: ВК «Локомотив»
Изображение: ВК «Локомотив»
Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» стал победителем четвёртого этапа Чемпионата России по пляжному волейболу в Магнитогорске. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Четвёртый этап первенства завершился 8 июня. «Локомотив» представляла пара Марии Егоровой и Марии Лазуренко. В финале они встретились с московским клубом «ПроСнег». Две Маши, как их называют в медиа калининградцев, обыграли соперниц со счётом 2:1.

На третьем этапе Чемпионата России в Туле медали взяли сразу два состава «Локомотива». Егорова и Лазуренко стали вторыми, а Арина Ряжнова в паре с Елизаветой Лудковой взяли бронзу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter