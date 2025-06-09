«Локомотив» стал победителем этапа ЧР по пляжному волейболу в Магнитогорске

Калининградский «Локомотив» стал победителем четвёртого этапа Чемпионата России по пляжному волейболу в Магнитогорске. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Четвёртый этап первенства завершился 8 июня. «Локомотив» представляла пара Марии Егоровой и Марии Лазуренко. В финале они встретились с московским клубом «ПроСнег». Две Маши, как их называют в медиа калининградцев, обыграли соперниц со счётом 2:1.