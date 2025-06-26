«Балтика» отдала молодого нападающего в аренду волгоградскому «Ротору»

Калининградская «Балтика» отдала нападающего Кирилла Никишина в аренду волгоградскому «Ротору». Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.
«Кирилл пополнил ряды Балтийцев в июне 2024-го. За это время форвард провел 16 встреч за главную команду, в которых отметился 3 забитыми мячам, а также выступал за „Балтику-2“, где провел 7 матчей и отличился одной результативной передачей», — говорится в сообщении.
В июне «Балтику» пополнили шесть футболистов. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем, а в середине месяца клуб объявил о подписании полузащитника Даниила Уткина и защитника Мингияна Бевеева. Последним к калининградцам присоединился нигериец Чинонсо Оффор.Сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».