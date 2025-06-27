«Балтика» подписала защитника из подмосковных «Химок» Александра Филина

«Балтика» объявила о подписании защитника Александра Филина. В прошлом сезоне футболист играл за подмосковные «Химки» и провёл на поле все 30 матчей Российской Премьер-лиги «от звонка и до звонка», сообщил калининградский клуб в своём телеграм-канале.

29-летний спортсмен является воспитанником СДЮСШОР «Спартак» из Симферополя. Профессиональная карьера Филина началась в донецком «Шахтёре», где он твыступал за состав U-19 и «Шахтёр-3». В 2015 году Александр переехал в «Уфу», позже — в «Олимпиец» из Нижнего Новгорода, а затем и в «Химки», откуда успел отправиться на полугодичную аренду в «Тамбов» в 2020-м. В 2023-м Филин решил попробовать свои силы в европейском чемпионате и подписал контракт с бельгийским «Эйпеном». За него защитник провёл 27 матчей и сделал одну голевую передачу.

«Летом 2024 года вернулся в Россию и вновь стал игроком „Химок“, где в минувшем сезоне провел 32 матча. Отметим, что в сезоне Мир РПЛ Филин провел все 30 матчей от звонка и до звонка. Теперь Александр будет защищать цвета „Балтики“. Трудовое соглашение заключено до 31 мая 2028 года», — говорится в сообщении калининградцев.

В июне «Балтику» пополнили шесть футболистов. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем, а в середине месяца клуб объявил о подписании полузащитника Даниила Уткина и защитника Мингияна Бевеева. Последним к калининградцам присоединился нигериец Чинонсо Оффор.

Сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».