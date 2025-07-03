Калининградская «Балтика» объявила цены билетов на матчи Российской Премьер-лиги и Кубка страны в сезоне 2025/2026. Расценки опубликованы в телеграм-канале футбольного клуба.

В билетной программе предусмотрены шесть категорий. За VIP-места (А105, А106 и А107) болельщикам придётся заплатить 2,5 тыс. рублей за посещение стандартного матча, за топ-игры клуб просит 4 тыс. рублей. Проход на тёплый сектор (D305, D306 и D320) будет стоить 1,3 и 1,6 тыс. рублей соответственно. Цены на семейный сектор (В345) установлены в таком же размере.

Посмотреть обычный матч с трибуны первой категории будет стоить 800 рублей, за топ-вывеску «Балтика» просит уже 1 тыс. рублей. Билет на вторую категорию мест варьируется от 500 до 700 рублей. Самой дешёвой будет третья категория. Там установлена стоимость в 300 и 400 рублей соответственно.

При этом «Балтика» предлагает просмотр своих игр по социальной программе. Бесплатные билеты предусмотрены для инвалидов первой и второй групп, участникам СВО и представителям их семей на вторую и третью ценовые категории при предъявлении документа о льготе, а также детям до семи лет без занятия отдельного места. Скидка в 50% установлена для детей до 14 лет при покупке взрослого билета. За полцены игры посмотреть смогут также пенсионеры при предъявлении удостоверения.

О том, что «Балтика» повысит цены билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026, в конце мая заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов. Стоимость должна была увеличиться «не кардинально». По его словам, одной из задач команды является сохранение болельщиков на трибунах.

Сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».