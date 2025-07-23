Три волейболистки калининградского «Локомотива» вызваны в сборную России. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

В национальную команду России отъехали блокирующая Дарья Киселёва, доигровщица Анастасия Капралова и либеро Ольга Костюкевич. Вера Костючик вызвана в сборную Беларуси.

«С 7 августа в УТЦ „Новогорск“ пройдут тренировочные сборы, а с 15-го по 17-е августа — в Минске сборная России проведет контрольные матчи со сборной Беларуси!» — говорится в сообщении.

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