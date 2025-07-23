Три волейболистки калининградского «Локомотива» вызваны в сборную России. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.
В национальную команду России отъехали блокирующая Дарья Киселёва, доигровщица Анастасия Капралова и либеро Ольга Костюкевич. Вера Костючик вызвана в сборную Беларуси.
«С 7 августа в УТЦ „Новогорск“ пройдут тренировочные сборы, а с 15-го по 17-е августа — в Минске сборная России проведет контрольные матчи со сборной Беларуси!» — говорится в сообщении.
Шансы на титул есть, но невысокие: чего ждать от «Локомотива» в сезоне 2025/20261 июля Всероссийская федерация волейбола опубликовала календарь женской Суперлиги на сезон 2025/2026. Первенство стартует 4 октября. Первый матч калининградский «Локомотив» проведёт на выезде. 6-го числа железнодорожницы в Минске встретятся с «Минчанкой». 11 октября калининградки дома сыграют с «Тулицей», а в третьем туре отправятся в Красноярск. Там 18-го числа волейболистки Андрея Воронкова выйдут на площадку с местным «Енисеем». Регулярный чемпионат продлится до 5 марта 2026 года. В нём команды сыграют в 26 матчах. При этом весь сезон Суперлиги, включая раунд плей-офф, запланирован до 24 мая.