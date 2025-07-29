«Балтика» проиграла «Акрону» на последних минутах в матче Кубка России (фото)

«Балтика» проиграла «Акрону» на последних минутах в первом матче Кубка России. Игра прошла в Самаре 29 июля и завершилась со счётом 2:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Счёт в матче открыл игрок тольяттинцев Жилсон Таварес. Он поразил ворота Егора Любакова уже на восьмой минуте встречи ударом с пенальти. Спустя шесть минут калининградцы сравняли цифры на табло усилиями Тентона Йенне. Тот же Таварес на 90+7 минуте забил второй мяч «Акрона», чем помог команде из Самарской области набрать первые очки на групповом этапе.

Следующий матч Кубка России «Балтика» проведёт в Москве. 13 августа подопечные Андрея Талалаева сыграют с «Локомотивом». Встреча запланирована на 17:30.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).