«Балтика» узнала свой календарь игр до конца октября. Начиная с середины сентября, клуб проведёт 9 матчей. Информация об этом опубликована в телеграм-канале калининградского клуба (0+).

Расписание включает в себя встречи в Российской Премьер-лиге и Кубке страны. Так, в 8 туре чемпионата балтийцы на своём поле встретятся с петербургским «Зенитом». Игра запланирована на 14 сентября в 16:00. Сразу после этого калининградцев ждёт выезд к московскому ЦСКА в рамках кубка. Матч с армейцами состоится 18-го числа в 17:30. Завершится первый месяц осени для «Балтики» встречами с «Ростовом» (21.09, 16:00) и снова с ЦСКА (28.09, 13:30). Игры 9-го и 10-го туров РПЛ пройдут в Калининграде и Москве соответственно.

На октябрь график клуба выглядит следующим образом:

— Кубок России, 5 тур: «Акрон»-«Балтика» — 1 октября, 19:30;

— РПЛ, 11 тур: «Балтика»-«Динамо Махачкала» — 5 октября, 18:00;

— РПЛ, 12 тур: «Рубин»-«Балтика» — 19 октября, 16:00;

— Кубок России, 6 тур: «Балтика»-«Локомотив» — 23 октября, 20:00;

— РПЛ, 13 тур: «Пари НН»-«Балтика» — 26 октября, 14:15.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве. 29 июля клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом матче группового этапа Кубка России.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).