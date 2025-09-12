«Балтика» реализовала свыше 29 тыс. билетов на матч с «Зенитом»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» реализовала свыше 29 тыс. билетов на матч девятого тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В команде отметили, что на Балтийское дерби ожидается аншлаг.

Матч с «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 14 сентября. Начало матча запланировано на 16:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Балтика» набрала 15 очков. После своего матча она расположилась на третьем месте таблицы чемпионата, имея 15 очков в активе. Питерцы идут двумя строчками ниже с 12-ю пунктами в активе.

