Пресс-служба «Балтики»: билеты на матч с «Зенитом» полностью распроданы

Билеты на матч «Балтики» с «Зенитом» (0+), который состоится 14 сентября, полностью распроданы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы ФК «Балтика» Александр Строк.

«Всё, друзья. Билетов на завтрашний матч нет, — отметил Строк ещё в субботу. — Полная посадка. Впервые в истории „Балтики“ в рамках турнира Премьер-лиги. Большое событие, как ни крути. Ещё раз обращаюсь к Балтийцам: приходите пораньше, дабы минимизировать очереди, которые неизбежны в таких случаях».

Напомним, что матч в «Ростех-Арене» начнётся в 16:00. В пресс-службе уже заявили, что это будет «больше чем матч».

Ещё 12 сентября стало известно, что «Балтика» реализовала свыше 29 тыс. билетов на матч девятого тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом». Напомним, что для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Балтика» набрала 15 очков. После своего матча она расположилась на третьем месте таблицы чемпионата, имея 15 очков в активе. Питерцы идут двумя строчками ниже с 12-ю пунктами в активе.