«Балтика» обыграла ЦСКА по пенальти и добыла первые очки в Кубке России

Калининградская «Балтика» обыграла московский ЦСКА в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России по футболу. Матч прошёл в столице 18 сентября и завершился серией пенальти, в которой подопечные Андрея Талалаева оказались сильнее армейцев.

Счёт открыли хозяева. На 37-й минуте экс-балтиец Тамерлан Мусаев откликнулся на длинную передачу из-за пределов штрафной и ударом головой поразил ворота калининградцев. Гости отыгрались во второй половине встречи уже в компенсированное время. На прострел Сергея Пряхина выбежал дебютант Кирилл Степанов, который замкнул передачу в пустой угол ворот ЦСКА на дальней штанге. Ничейный исход перевёл матч в серию пенальти.

Она продлилась до 20 ударов. Героем серии стал вратарь «Балтики» Иван Кукушкин. Он отразил два удара москвичей и забил решающий одиннадцатиметровый. Таким образом, калининградский клуб набрал свои первые очки в нынешнем розыгрыше Кубка России. Согласно регламенту, за победу по итогам пенальти команде начислили два балла.

По итогам четырёх туров национального кубка «Балтика» занимает последнее место в своей группе. Следующий матч в рамках турнира подопечные Андрея Талалаева проведут с тольяттинским «Акроном» в Калининграде 1 октября. Уже 21 сентября на «Ростех Арене» балтийцы сыграют с «Ростовом» в девятом туре Российской Премьере-лиги. Встреча запланирована на 16:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходимо оформить карту болельщика. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

