«Балтика»: гол в ворота ЦСКА забил калининградский воспитанник клуба

Гол в ворота ЦСКА в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России, который перевёл игру в серию пенальти, забил урождённый калининградец и воспитанник клубной академии. Об этом «Балтика» сообщила в своём телеграм-канале.

Кирилл Степанов начал заниматься футболом в местной СШОР-5. Из неё в 2017 году он переехал в московскую академию «Строгино», куда его пригласили скауты по итогам турнира «Локобол-РЖД». Оттуда Степанов вернулся в калининградскую спортшколу и начал выступать за неё в первенстве ЮФЛ. Контракт с «Балтикой» он подписал в сентябре 2022 года.

«За его подписание боролись многие клубы РПЛ, включая питерский „Зенит“ и „Сочи“, однако Степанов сделал выбор в пользу команды родного города. <...> В системе Балтийцев спортсмен прошёл все уровни подготовки ко взрослому футболу. Начал с игры ЮФЛ, продолжил матчами за молодёжную команду и завершил выступлениями за „Балтику-2“», — рассказывает клуб.

Отмечается, что на детско-юношеском уровне за обе калининградские команды Степанов забил 55 голов и отдал 10 результативных передач в 60 матчах. За «Балтику-2», в которой спортсмен выступал на протяжении четырёх сезонов, его статистика скромнее: семь мячей и три ассиста в 46 встречах.

«Теперь Степанов открыл новую главу в своей карьере — основной состав Балтийцев. Стартовал очень уверенно: полчаса в игре с ЦСКА в четвёртом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России, важнейший мяч в уже компенсированное время и уверенное исполнение послематчевого пенальти», — подытожили в «Балтике».

Накануне калининградский клуб обыграл московский ЦСКА в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России по пенальти. Этот результат позволил подопечным Андрея Талалаева набрать первые два очка в соревновании. При этом по итогам четырёх матчей Кубка балтийцы в своей группе идут последними. Следующий матч в рамках турнира подопечные Андрея Талалаева проведут с тольяттинским «Акроном» в Калининграде 1 октября. Уже 21 сентября на «Ростех Арене» балтийцы сыграют с «Ростовом» в девятом туре Российской Премьере-лиги. Встреча запланирована на 16:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходимо оформить карту болельщика. Как это сделать, можно узнать по ссылке.