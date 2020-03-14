В Польше третий человек скончался от коронавируса

В Польше зафиксировали третью смерть от коронавируса. Из-за инфекции умер 66-летний мужчина, который находился в тяжёлом состоянии в больнице Люблина. Об этом сообщает Rzeczpospolita.



Как отмечает польское издание, в соседней республике зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности насчитывается 103 заболевших, трое из которых умерли.

Ранее стало известно, что в Польше скончались от коронавируса 57-летняя женщина и 73-летний мужчина. Власти республики ввели эпидемическую угрозу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что с 15 марта республика вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закроют в полночь. Польских граждан после прибытия из-за рубежа будут отправлять на двухнедельный карантин.