Рэп-мюзикл «Преступление и наказание» и «Тихий Дон»: названы спектакли фестиваля «Башня»

VII театральный мультижанровый фестиваль «Башня» (16+) пройдет с 28 мая по 12 июня и объединит на сцене Калининградского драматического театра шесть коллективов из четырёх городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Пермь. Об этом сообщила пресс-служба драмтеатра.

«Традиционно театральный фестиваль „Башня“ — это уникальная возможность увидеть лучшие спектакли страны не выезжая за пределы Калининграда. В программе фестиваля вновь разножанровые постановки и смелые эксперименты, на которые на домашних сценах всегда раскуплены билеты», — рассказали в учреждении.

Откроет фестиваль Тюменский большой драматический театр 28 и 29 мая. Этот коллектив впервые участвует в «Башне». Зрители увидят всероссийскую премьеру лондонского мюзикла «Семейка Аддамс» (12+). «Мюзикл „Семейка Аддамс“ — это история семьи, любви и дружбы. Это 23 музыкальных номера, живой вокал, оригинальная хореография, невероятная атмосфера, захватывающая история, юмор и шутки странной семейки», — отмечают создатели спектакля.





«Семейка Адамс». Фото: сайт драмтеатра

Продолжит фестиваль 31 мая Санкт-Петербургский академический драматический театр им. Веры Комиссаржевской, который в прошлом году уже был в гостях у «Башни». В этом году коллектив привезет «Золотой ключик» (6+) — яркий образный спектакль о театральной магии. «Этот спектакль — озорной и глубокий — для всех, кто когда-либо влюблялся в театр. Для тех, кто ищет свой путь. И для тех, кто знает, как это — верить, что мир можно изменить к лучшему. Это история о первом посвящении в театр. О взрослении. О том, как мы все ищем свой ключ от двери, за которой ждет именно наша, а не чужая, правда», — следует из описания спектакля.

Далее фестивальную эстафету примут молодые артисты — студенты четвертого курса актерского факультета Школы-студии МХАТ из Москвы. Они привезут два спектакля: «Дачники» (16+) по пьесе Максима Горького (2 июня) и драму Торнтона Уайлдера «Наш городок» (16+) (3 июня).

Затем фестиваль продолжат гости из Москвы с инсценировкой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» (16+) (5 июня). Этот спектакль — первый рэп-мюзикл московского «Рэп-театра», который зрители увидели в 2022 году в рамках Театральной лаборатории ЗИЛ. Спектакль стал визитной карточкой «Рэп-театра» и привлек внимание к новому направлению, где рэп становится «ярким и мощным театральным инструментом».

«Проза Достоевского очень хорошо подходит для рэпа, потому что у него интересные сюжеты и обстоятельные диалоги. „Преступление и наказание“ — это вообще рэперская история. Она дерзкая, хулиганская, там есть и убийство, и проститутки, и расследование — всё очень близко к рэпу», — отметил автор рэп-тестов Лев Киселев.





«Преступление и наказание». Фото: сайт драмтеатра

К творчеству Достоевского обратился еще один участник фестиваля — 7 июня сцена Калининградского драмтеатра встретит пермский академический «Театр-Театр» со спектаклем «Идиот» (18+).

«Наш спектакль о банальности зла, о моральном разложении, об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского... А где из этого выход, совершенно не ясно. Но искать его необходимо. Поэтому давайте отправимся в это опасное и увлекательное путешествие вместе и всё-таки попробуем найти спасительную дверь, за которой, возможно, прячется добро», — рассказал режиссёр, автор пьесы Марк Букин.

Завершит фестиваль театральный проект «Тихий Дон» (16+) Санкт-петербургского театра «Мастерская». Зрители увидят весь роман на сцене. Это станет самым длительным и масштабным действом — в спектакле больше 50 действующих лиц, он состоит из двух показов подряд и идёт почти восемь часов с тремя антрактами (25, 60 мин и 25 минут).

«Четыре действия „Тихого Дона“ по нарастающей передают накаляющееся яростное движение времени. Мирная хуторская жизнь — Первая мировая война — революция — гражданская война. Четыре части спектакля, четыре ритма, четыре отрезка эпохи, заново переворачивающих жизнь человека, жизнь его родины, жизнь страны», — отмечают создатели постановки.

«Тихий Дон». Фото: сайт драмтеатра