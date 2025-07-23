В зоопарке лев Тигран и львица Лея переехали в новый вольер (видео)

В Калининградском зоопарке во вторник, 22 июля, лев Тигран и львица Лея заселились в новый, специально подготовленный для них вольер. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В прошлом году, готовясь к переезду Тиграна, в зоопарке объединили два вольера, получив один площадью в 800 кв. м. Кроме того, в этом году установили дополнительные смотровые стёкла и добавили декораций. Накануне новоселья киперы соорудили из пожарных шлангов приветственную лошадь, с которой Тигран «незамедлительно свёл близкое знакомство».

Соседний вольер зоопарк «бронирует за львами как „игровую комнату“». Там планируют установить дополнительные предметы обогащения среды и платформы, а также отремонтировать плескательницу. Животные будут переходить из одного вольера в другой.

Видео: Калининградский зоопарк

«Надеемся, переезд хотя бы на время выведет больших котиков из их обычного сонно-расслабленного состояния, так что, приходите, пока они не освоились и снова не завалились спать», — добавили в пресс-службе.

Африканский лев по кличке Тигран прибыл на территорию Калининградской области из Старого Оскола 23 сентября 2024 года. В зоопарке рассказали, что длина Тиграна от носа до кончика хвоста составляет почти три метра, а вес — 242 килограмма.

12 февраля 2025 года сотрудники учреждения впервые запустили Тиграна в вольер львицы Леи. Начало отношений в учреждении оценили как «довольно позитивное», несмотря на стычку. 25 марта вольеры льва Тиграна и львицы Леи объединили, приняв решение больше не закрывать между ними задвижки.