Зоопарк о ране слонихи Преголи: «Хорошеет с каждым днём»

Рана на ноге слонихи Преголи стягивается. Как сообщает Калининградский зоопарк со ссылкой на ветврача Екатерину Роменскую, она «„хорошеет с каждым днём“, даже несмотря на регулярные „аппликации“ из навоза».



Ранее в зоопарке рассказали, что в мае во время занятия с Преголей специалист по тренингам заметила «что-то странное» на подошве левой передней ноги. «Оказалось, что „странное“ — это довольно глубокая инфицированная рана. Скорее всего, Преголя повредила ноготь. При этом, слониха не проявляла никакого беспокойства, сохраняла аппетит, занималась и не хромала», — писали в учреждении. Коллегиально был разработан план лечения: ежедневно промывать и расчищать рану, а также обрабатывать полость, параллельно аккуратно удаляя больной ноготь.

«Любые повреждения конечностей у слона могут привести к тому, что животное ляжет и не сможет подняться в силу своих физических особенностей. А это — прямая дорога к смерти. Именно поэтому мы будем тщательно и методично проводить работу с раной и добиваться полного выздоровления», — отмечали в зоосаде.

За минувшую неделю, по словам пресс-службы, стало понятно, что одной обработки в день достаточно. Воду в бассейн Преголи по-прежнему не набирают, чтобы уберечь ноги от сырости. При этом ветврачи разрешили слонихе «ополоснуться». «Нет на свете такого человека, у которого поднялась бы рука лишить старушку прохладного душа! — рассказали в зоопарке. — Вот и мы не смогли. Посоветовались с врачами. Врачи сказали: „Сполоснуться — хорошо, размокнуть — плохо“. Ну мы и сполоснулись».