Пищевое обогащение и тренинги: Калининградский зоопарк анонсировал День леопарда

Калининградский зоопарк приглашает отметить день, посвящённый амурскому леопарду (0+). В центре внимания 28 сентября окажется леопард Хан, сообщила пресс-служба.

В 13:30 киперы организуют для Хана «пищевое интерактивное обогащение» — у посетителей будет возможность понаблюдать, как он «охотится» и взаимодействует с новым для него объектом. С 11:00 до 15:00 в конференц-зале можно будет в режиме нон-стоп смотреть видео медицинских тренингов, обогащения среды и ветеринарных процедур с леопардом. Кроме того, напротив здания администрации установят уличную выставку «Сохраняя редкие виды», большая часть которой будет посвящена амурскому леопарду.

Амурский леопард Хан родился в Московском зоопарке 29 мая 2007 года. В Калининград он переехал в 2014 году. В мае 2025-го Калининградский зоопарк показывал, как проходит медицинский тренинг Хана. По словам пресс-службы, он тренируется «с большой охотой и послушанием», а сам тренинг не раз выручал ветврачей и киперов, когда приходилось брать кровь у животного. В сентябре с ним произошло «небольшое ЧП» — Хан «насадил» кость на клык.