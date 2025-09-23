Пищевое обогащение и тренинги: Калининградский зоопарк анонсировал День леопарда

Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк приглашает отметить день, посвящённый амурскому леопарду (0+). В центре внимания 28 сентября окажется леопард Хан, сообщила пресс-служба.

В 13:30 киперы организуют для Хана «пищевое интерактивное обогащение» — у посетителей будет возможность понаблюдать, как он «охотится» и взаимодействует с новым для него объектом. С 11:00 до 15:00 в конференц-зале можно будет в режиме нон-стоп смотреть видео медицинских тренингов, обогащения среды и ветеринарных процедур с леопардом. Кроме того, напротив здания администрации установят уличную выставку «Сохраняя редкие виды», большая часть которой будет посвящена амурскому леопарду.

Амурский леопард Хан родился в Московском зоопарке 29 мая 2007 года. В Калининград он переехал в 2014 году. В мае 2025-го Калининградский зоопарк показывал, как проходит медицинский тренинг Хана. По словам пресс-службы, он тренируется «с большой охотой и послушанием», а сам тренинг не раз выручал ветврачей и киперов, когда приходилось брать кровь у животного. В сентябре с ним произошло «небольшое ЧП» — Хан «насадил» кость на клык.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter