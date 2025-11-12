«Самый пернатый праздник»: в зоопарке отметят Синичкин день

Калининградский зоопарк приглашает отметить «самый пернатый праздник осени» (0+). Как отмечает пресс-служба, празднование пройдет 22 ноября.

«Синичкин день — день, когда мы учимся помогать зимующим птицам: делать правильные кормушки, за которым потом будем правильно ухаживать, закладывая туда только правильный корм», — следует из анонса.

Гостей ждут орнитологическая экскурсия «Где обедал воробей? И кто ещё живёт и столуется в зоопарке?», квест-игра «Синичкины истории», а также мастер-класс по изготовлению кормушек и интерактивные игры.

