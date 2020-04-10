Запрещай, проклинай, не плати

Вот уже около месяца мы наблюдаем в России плохо срежиссированный спектакль, который можно условно назвать «Как не дать денег своим гражданам, когда они им очень нужны». Когда европейские страны быстро разворачивают систему безвозмездной помощи бизнесу для выплаты зарплат, мы видим бесконечное ютуб-шоу Владимира Путина, где он сначала объявляет какую-то незначительную поддержку, потом не объявляет никакой, а затем, наконец, сообщает помимо прочего, что семьям, где родители потеряли работу в результате решения властей закрыть предприятия, на которых они работают, доплатят по 3 тысячи рублей на ребенка. Ну спасибо. Эта щедрость не знает границ.



Во втором обращении, как вы помните, Владимир Путин, как он выразился, передал регионам полномочия по борьбе с коронавирусом. То есть, по сути, переложил ответственность за непопулярные решения на нижний уровень. Сейчас за введение всяческих запретов и ограничений конституционных свобод отвечают губернаторы, а гарант, покромсавший Конституцию, как бы ни при чем.

Получается как всегда: руководство страны с радостью копирует в Европе запретительные практики, но в упор не замечает компенсационной помощи бизнесу. Федералы никак не хотят полноценно задействовать Фонд национального благосостояния, специально накопленный для разрешения подобных проблем. Радует, что наверху начали понимать, что обычный бизнес вместо оплаты президентских «выходных», как было велено, плевать хотел на этот верх и просто отправил людей без денег по домам. В такой ситуации пытаться выехать исключительно на байках про печенегов и половцев было бы неблагоразумно. Народ уже потихоньку поднимает трубку и набирает номер службы доставки «Бауцентра», чтобы заказать удобный набор вил. Отсюда, как мне кажется, это удивительное решение массово начать открывать промышленные и другие предприятия по всей России.

И вот здесь возникает ощущение полной государственной шизофрении. С одной стороны, мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что мы находимся у подножия пика развития пандемии, а губернатор Антон Алиханов называет «потенциальными убийцами» людей, которые во время «выходных» посетили частную поликлинику. С другой стороны — в Калининградской области десяткам, если не сотням тысяч людей предлагается отправляться на работу на общественном транспорте, который сейчас будет работать как ни в чем не бывало.

Как это вообще можно совместить в одной здоровой голове? У нас карантин или мы работаем как обычно? Почему мы запускаем одни предприятия и не запускаем другие? Правильный вопрос задает петербургжский ресторатор: почему банкам и ритейлу работать и зарабатывать на самоизолированных можно, а ему нельзя. Впрочем, боюсь, что питерские власти просто применят лучшую региональную практику ответа на данный вопрос.

Очень заметно, как Москва хочет заменить реальную помощь простаивающему бизнесу символическими инициативами с мест. Регионы вдруг как по команде начинают внедрять механизмы прямой помощи предпринимателям. В Нижегородской области введена выплата на зарплаты по 18 тыс. руб. на человека (но только для половины сотрудников). В Калининградской области пока только планируют выплатить избирательно микробизнесу по 5 тыс. руб. на одного сотрудника. С этих денег нужно будет еще заплатить налог на доходы физических лиц и соцвзносы. Итого останется на руки меньше 4 тысяч и реальная перспектива беседы с товарищем майором из МВД, ФСБ, Счетной палаты, прокуратуры и всеми остальными государевыми людьми, которые будут настойчиво искать среди предпринимателей жуликов, потому что президент их таковыми считает «по определению». Эти инициативы представляют собой, наверное, неплохой пиар, но точно не необходимую и достаточную помощь пострадавшим людям и компаниям в чрезвычайной ситуации. Главный месседж властей почему-то звучит так: если не хотите платить своим сотрудникам в простое, то увольняйте их, а мы им дадим на бирже труда МРОТ (треть средней зарплаты) и дело с концом. Власть идеологически почему-то выступает за разрушение бизнесов и разгон сотрудников, а не за сохранение коллективов до наступления «мирных времен». Абстрактные рассуждения калининградских чиновников, мол, давайте, уволенных сотрудников куда-нибудь пристроим и пусть они «работу работают», звучат удивительно. Вы знаете массу отраслей, появившихся по мановению волшебной палочки, когда власти директивно закрыли 9,1 тыс. предприятий в Калининградской области? Я лично — нет. Если, конечно, не исходить из предположения, что мы сейчас трудоустроим тысяч сто человек на шитье масок, которые и без того сегодня кто только не шьет.

После объявления Путиным о передаче регионам «дополнительных полномочий» прозвучало немало комментариев о «вирусном федерализме» и пробуждении спящих институтов. Происходившее на протяжении последних недель свидетельствуют, что это не так. Никакого федерализма не возникло. Просто Москва руками своих региональных наместников, штампующих решения под копирку, пытается безопасно для репутации Путина вводить рестрикции и отделываться минимальными вложениями в реальную поддержку бизнеса и людей. Система за годы высоких цен на нефть накопила жирок и не хочет с ним расставаться. Ведь, как выясняется в ответственный момент, это не ваш жирок, а ее.

Вадим Хлебников