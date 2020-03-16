«Респект людям за то, что они хотели сделать»: Калешин о состоянии поля на стадионе

«Респект людям за то, что они хотели сделать»: Калешин о состоянии поля на стадионе
Виталий Невар / Новый Калининград
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Тренер калининградской «Балтики» Евгений Калешин рассказал, что качество газона на стадионе не повлияло на игру команды. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос из зала на пресс-конференции матча «Балтика» — «Армавир».

«Наверняка те люди, которые занимались полем, хотели сделать хорошо. Я знаю, как работали люди. Как получилось — это другой вопрос», — уточнил Калешин.

Кроме того, он выразил благодарность тем, кто работал над газоном, и выразил надежду, что его качество будет только улучшаться.

«Качество поля несравнимо с прошлогодним — это очевидный факт. Это опыт. Я знаю, что старания были максимальные. И поэтому респект людям за то, что они хотели сделать. Опыт нужно какой-то приобрести, чтобы содержать газон. Это все не так просто. Надеюсь, с каждым туром качество будет все лучше и лучше», — рассказал тренер «Балтики».

Напомним, ранее в компании «Спорт Ин» назвали «плохим» состояние газона на стадионе в Калининграде, а Калешин раскритиковал проведение матчей без болельщиков. В воскресенье, 15 марта, состоялся матч «Балтика» — «Армавир», в котором победу одержал калининградский футбольный клуб. Игра проводилась без зрителей из-за эпидемии коронавируса. 

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