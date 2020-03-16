«Респект людям за то, что они хотели сделать»: Калешин о состоянии поля на стадионе

Тренер калининградской «Балтики» Евгений Калешин рассказал, что качество газона на стадионе не повлияло на игру команды. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос из зала на пресс-конференции матча «Балтика» — «Армавир».

«Наверняка те люди, которые занимались полем, хотели сделать хорошо. Я знаю, как работали люди. Как получилось — это другой вопрос», — уточнил Калешин.

Кроме того, он выразил благодарность тем, кто работал над газоном, и выразил надежду, что его качество будет только улучшаться.

«Качество поля несравнимо с прошлогодним — это очевидный факт. Это опыт. Я знаю, что старания были максимальные. И поэтому респект людям за то, что они хотели сделать. Опыт нужно какой-то приобрести, чтобы содержать газон. Это все не так просто. Надеюсь, с каждым туром качество будет все лучше и лучше», — рассказал тренер «Балтики».