Наталья Ищенко: стадион «Балтика» востребован как спортивный объект

Стадион «Балтика» имеет общественное предназначение в качестве спортивно-рекреационного парка. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства области, заявила вице-премьер — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.



«Наш стадион в центре города продолжает оставаться одним из самых востребованных спортивных объектов. Это и его футбольная инфраструктура, и крупнейший сезонный уличный ледовый каток, и теннисный центр „Балтика“, и несколько популярных уличных спортивных площадок. В этом году приведём в порядок центральную входную группу у реконструированного пространства со стороны проспекта Мира. Предназначение арены общественное — это спортивно-рекреационный парк и для тренировочного, и для соревновательного процесса», — сообщила Наталья Ищенко.